До кінця квітня в Україні знову буде похолодання. Розпочнеться воно вже на вихідних, зокрема у неділю 27 квітня, передає 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.
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Яка погода буде у неділю
Середня температура повітря в Україні вдень становитиме 10 – 12 градусів тепла. На Півдні цей показник буде трохи вищий – 13 – 15 градусів. На Півночі та північному сході тим часом термометр показуватиме лише 7 – 10 градусів тепла.
Вночі 27 квітня в Україні, крім Криму та Приазов'я, на поверхні грунту заморозки будуть 0 – 5 градусів (I рівень небезпечності). У більшості західних та північних областях і в повітрі заморозки 0 – 3 градуси (II рівень небезпечності).
По всій країні буде мінлива хмарність. Опадів не прогнозується. Хіба, що на Донеччині, Луганщині та Харківщині місцями можливий невеликий дощ.
До слова, 26 – 29 квітня в Україні, крім Волинської, Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської областей, Криму, Донеччини та Луганщини, спостерігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Яка температура в обласних центрах
- Київ +10...+12;
- Ужгород +13...+15;
- Львів +10...+12;
- Івано-Франківськ +10...+12;
- Тернопіль +10...+12;
- Чернівці +10...+12;
- Хмельницький +10...+12;
- Луцьк +10...+12;
- Рівне +9...+11;
- Житомир +9...+11;
- Вінниця +10...+12;
- Одеса +13...+15;
- Миколаїв +13...+15;
- Херсон +13...+15;
- Сімферополь +13...+15;
- Кропивницький +10...+12;
- Черкаси +9...+11;
- Чернігів +8...+ 10;
- Суми +7...+ 10;
- Полтава +8...+ 10;
- Дніпро +10...+12;
- Запоріжжя +12...+14;
- Донецьк +10...+12;
- Луганськ +10...+12;
- Харків +8...+ 10.
Погода в Україні 26 квітня / Скриншот