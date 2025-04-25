Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
Дізнайтеся також Якою буде погода у травні: чи можуть вдарити заморозки
Заморозки в Україні
Похолодання почнеться вже цієї суботи. Так, 26 – 27 квітня зниження температури вночі та вдень на 4 – 10 градусів.
Вночі неділі в західних і північних областях, уночі 28 – 29 квітня в Україні заморозки на поверхні ґрунту 0 – -5 градусів Це I рівень небезпечності, жовтий.
Уночі 28 квітня у північних, східних і центральних областях заморозки в повітрі 0 – -3 градуси (II рівень небезпечності, помаранчевий),
Заморозки 27 квітня / Скриншоти з Укргідрометцентру
Заморозки прогнозують і в столиці. Вночі у Києві та області 27 та 29 квітня на поверхні ґрунту 0 – -5 градусів (І рівень небезпечності, жовтий).
Коли будуть заморозки у Києві / Інфографіка Укргідрометцентру
Уночі 28 квітня на Київщині заморозки в повітрі 0 – -3 градуси, у Києві 0 – -2 градуси (II рівень небезпечності, помаранчевий).
Заморозки у Києві й на Київщині / Інфографіка Укргідрометцентру
Зверніть увагу! Погодні умови призведуть до пошкодження ранньоквітучих дерев і рослин.