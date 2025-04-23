Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

Дізнайтеся також Чи будуть заморозки у травні

Похолодання в Україні

Наталія Птуха раніше розповіла, що зниження температури очікується 26 – 27 квітня. Зауважила, зараз у нас переважають потоки з півдня, південного сходу. Уже з суботи процеси знову зміняться на північно-західні.

Втім, різке похолодання поки не прогнозують. Очікується поступове зниження температури на 5 – 10 градусів. Тобто, якщо 24 квітня ще буде +20 – +26, то далі подекуди може бути +10 – +15 градусів.

Поки що ці процеси будуть більше з хмарністю та опадами, тому і заморозків за таких умов не має бути. Але, звичайно, будемо уточнювати,

– наголосила синоптикиня.

Зауважимо, за оновленим прогнозом, у наступні три доби характер погоди зміниться. Найближчої ночі без опадів, удень четверга у більшості західних, північних областей і на Південному Сході, протягом 25 – 26 квітня на більшій частині території України короткочасні дощі та грози.

Вночі +8 – +13 градусів, удень +21 – +26. Тільки на узбережжі морів +15 – +20 градусів.

26 квітня у західних та північних областях зниження температури вночі до +5 – +10 градусів, удень до +11 – +16,

– зазначили в Укргідрометцентрі.