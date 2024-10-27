Где будет почти +20 градусов: погода на 27 октября
Источник:Укргидрометцентр
Погода в воскресенье, 27 октября, в Украине будет сухой. Днем в части областей еще пригреет до +19 градусов.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре. Какой будет погода в последнее воскресенье октября, передает 24 Канал.
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Погода на 27 октября 2024 года
Синоптики отметили, что 27 октября в Украине переменная облачность. Никаких осадков не ожидается.
Ночью и утром в восточных, западных, Винницкой и Одесской областях местами туман. Ветер преимущественно южный, 5 – 10 метров в секунду.
Температура ночью +2 – +7, на Востоке страны от +3 до -2 градусов; днем +11 – +16, на Прикарпатье и Закарпатье до +19 градусов,
– прогнозировали в Укргидрометцентре.
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Температура в крупных городах
- Киев +13 – +15
- Ужгород +16 – +18
- Львов +16 – +18
- Ивано-Франковск +15 – +17
- Тернополь +15 – +17
- Черновцы +14 – +16
- Хмельницкий +13 – +15
- Луцк +14 – +16
- Ровно +14 – +16
- Житомир +13 – +15
- Винница +13 – +15
- Одесса +14 – +16
- Николаев +15 – +17
- Херсон +14 – +16
- Симферополь +14 – +16
- Кропивницкий +13 – +15
- Черкассы +13 – +15
- Чернигов +12 – +14
- Сумы +12 – +14
- Полтава +13 – +15
- Днепр +13 – +15
- Запорожье +13 – +15
- Донецк +11 – +13
- Луганск +10 – +12
- Харьков +12 – +14