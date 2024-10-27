Где будет почти +20 градусов: погода на 27 октября

27 октября 2024, 07:08
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Автор: Юлия Мурина

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Укргидрометцентр

Погода в воскресенье, 27 октября, в Украине будет сухой. Днем в части областей еще пригреет до +19 градусов.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре. Какой будет погода в последнее воскресенье октября, передает 24 Канал.

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Погода на 27 октября 2024 года

Синоптики отметили, что 27 октября в Украине переменная облачность. Никаких осадков не ожидается.

Ночью и утром в восточных, западных, Винницкой и Одесской областях местами туман. Ветер преимущественно южный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью +2 – +7, на Востоке страны от +3 до -2 градусов; днем +11 – +16, на Прикарпатье и Закарпатье до +19 градусов,
– прогнозировали в Укргидрометцентре.

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Прогноз погоды на 27 октября / Скриншот с Укргидрометцентра

Температура в крупных городах

  • Киев +13 – +15
  • Ужгород +16 – +18
  • Львов +16 – +18
  • Ивано-Франковск +15 – +17
  • Тернополь +15 – +17
  • Черновцы +14 – +16
  • Хмельницкий +13 – +15
  • Луцк +14 – +16
  • Ровно +14 – +16
  • Житомир +13 – +15
  • Винница +13 – +15
  • Одесса +14 – +16
  • Николаев +15 – +17
  • Херсон +14 – +16
  • Симферополь +14 – +16
  • Кропивницкий +13 – +15
  • Черкассы +13 – +15
  • Чернигов +12 – +14
  • Сумы +12 – +14
  • Полтава +13 – +15
  • Днепр +13 – +15
  • Запорожье +13 – +15
  • Донецк +11 – +13
  • Луганск +10 – +12
  • Харьков +12 – +14