Где будет почти +20 градусов: погода на 27 октября

Погода в воскресенье, 27 октября, в Украине будет сухой. Днем в части областей еще пригреет до +19 градусов.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре. Какой будет погода в последнее воскресенье октября, передает 24 Канал.

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Погода на 27 октября 2024 года

Синоптики отметили, что 27 октября в Украине переменная облачность. Никаких осадков не ожидается.

Ночью и утром в восточных, западных, Винницкой и Одесской областях местами туман. Ветер преимущественно южный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью +2 – +7, на Востоке страны от +3 до -2 градусов; днем +11 – +16, на Прикарпатье и Закарпатье до +19 градусов,

– прогнозировали в Укргидрометцентре.

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Прогноз погоды на 27 октября / Скриншот с Укргидрометцентра

Температура в крупных городах