Про це повідомили в Укргідрометцентрі. Якою буде погода в останню неділю жовтня, передає 24 Канал.

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Погода на 27 жовтня 2024

Синоптики зазначили, що 27 жовтня в Україні мінлива хмарність. Жодних опадів не очікується.

Вночі та вранці у східних, західних, Вінницькій та Одеській областях подекуди туман. Вітер переважно південний, 5 – 10 метрів на секунду.

Температура вночі +2 – +7, на Сході країни від +3 до -2 градусів; вдень +11 – +16, на Прикарпатті й Закарпатті до +19 градусів,

– прогнозували в Укргідрометцентрі.

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Прогноз погоди на 27 жовтня / Скриншот з Укргідрометцентру

Температура у великих містах