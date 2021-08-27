Осенние дожди и немного солнца: прогноз погоды на 28 августа
Источник:Укргидрметцентр
Погода в Украине в субботу, 28 августа, уже по-настоящему будет напоминать осеннюю. На большинстве территорий Украины будет облачно с прояснением.
Теплые летние лучи в субботу будут согревать только жителей Востока. На Западе же будут лить дожди, а температура опустится до +20...+22 градуса.
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Погода в Украине 28 августа
В субботу, 28 августа, дожди прогнозируют во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Закарпатской областях. Там температура воздуха днем составит от +20 до +23 градусов. Ночью значительное похолодание – +10...+13 градусов.
На остальных территориях будет сухо. На северо-западе и в центре будет несколько теплее – +22...+ 26 градусов днем, + 12...+14 градусов ночью.
Жарче всего будет на Юге и на Востоке: здесь воздух еще будет теплым, а отметки термометров перевалят за +30. Жарче всего – на Луганщине, Харьковщине и в Крыму – +29...+31 градус.
Прогноз погоды в городах Украины на субботу, 28 августа
Ужгород – +20...+22
Львов – +21...+23
Ивано-Франковск – +21...+23
Тернополь – +21..+23
Черновцы – +21...+23
Хмельницкий – +22...+24
Луцк – +21...+23
Ровно – +21...+23
Житомир – +22...+24
Винница – +26...+28
Одесса – +26...+28
Николаев – +28...+30
Херсон – +28...+30
Симферополь – +28...+30
Кропивницкий – +27...+29
Черкассы – +26...+28
Чернигов – +22..+24
Сумы – +24...+25
Полтава – +26...+28
Днепр – +27...+29
Запорожье – +29...+31
Донецк – +28...+30
Луганск – +29...+31
Харьков –+28...+30
Киев – +23...+25