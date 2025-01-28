Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Гидрометеорологический Центр Черного и Азовского морей и Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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Чего ждать 28 января

В ближайшие часы в Одессе ожидается туман. Видимость будет достигать от 200 до 500 метров.

В Харькове и области в первой половине дня также прогнозируют туман видимостью от 200 до 500 метров.

Синоптики призывают водителей и пешеходов быть внимательными и осторожными.

К слову, гидрометцентр также предупреждает о тумане ночью и первой половине дня в среду, 29 января. На территории Одессы и области видимость будет достигать от 200 до 500 метров.