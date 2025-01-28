Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Гідрометеорологічний Центр Чорного та Азовського морів та Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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Чого чекати 28 січня

У найближчі години в Одесі очікується туман. Видимість сягатиме від 200 до 500 метрів.

У Харкові та області в першій половині дня також прогнозують туман видимістю від 200 до 500 метрів.

Синоптики закликають водіїв і пішоходів бути уважними та обережними.

До слова, гідрометцентр також попереджає про туман уночі та першій половині дня в середу, 29 січня. На території Одеси та області видимість сягатиме від 200 до 500 метрів.