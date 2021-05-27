Прогноз погоды на 28 мая: грозы заполонят почти всю территорию Украины

Погода в Украине 28 мая будет дождливой и облачной. В большинстве областей Украины стоит быть готовыми к сильным дождям и грозам.
Погода в Украине 28 мая
Грозы накроют часть западных, центральных и северных областей. Температура воздуха там несколько опустится, по сравнению с предыдущими днями – будет достигать +18...+23.
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На Западе гроза и сильный дождь днем будут в Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областях. Во Львовской, Закарпатской, Черновицкой и Ровненской областях – ночью без осадков, а днем - дожди.
Центральные области полностью накроет осадками, будут идти сильные грозовые дожди, а температура +25...+27. На Севере также ожидают дожди, там будет несколько прохладнее – +23...+25 градусов.
Без осадков днем будет только в Одесской области: там прогнозируют переменную облачность и восточный ветер 5 – 10 метров в секунду.
Прогноз погоды в городах Украины на пятницу, 28 мая
Ужгород – +18...+20
Львов – +18...+20
Ивано-Франковск – +18...+20
Тернополь – +18...+20
Черновцы – +18...+20
Хмельницкий – +18...+20
Луцк – +18...+20
Ровно – +18...+20
Житомир – +23...+25
Винница – +25...+27
Одесса – +22...+24
Николаев – +26...+28
Херсон – +26...+28
Симферополь – +24...+26
Кропивницкий – +25...+27
Черкассы – +25...+27
Чернигов – +23...+25
Сумы – +23...+25
Полтава – +25...+27
Днепр – +25...+27
Запорожье – +26...+28
Донецк – +26...+28
Луганск – +26...+28
Харьков – +26...+28
Киев – +21...+23.
Прогноз погоды на 28 мая / Скриншот из сайта Укргидрометцентра