Прогноз погоды на 28 мая: грозы заполонят почти всю территорию Украины

Погода в Украине 28 мая будет дождливой и облачной. В большинстве областей Украины стоит быть готовыми к сильным дождям и грозам.

Погода в Украине 28 мая

Грозы накроют часть западных, центральных и северных областей. Температура воздуха там несколько опустится, по сравнению с предыдущими днями – будет достигать +18...+23.

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На Западе гроза и сильный дождь днем ​​будут в Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областях. Во Львовской, Закарпатской, Черновицкой и Ровненской областях – ночью без осадков, а днем ​​- дожди.

Центральные области полностью накроет осадками, будут идти сильные грозовые дожди, а температура +25...+27. На Севере также ожидают дожди, там будет несколько прохладнее – +23...+25 градусов.

Без осадков днем ​​будет только в Одесской области: там прогнозируют переменную облачность и восточный ветер 5 – 10 метров в секунду.

Прогноз погоды в городах Украины на пятницу, 28 мая

Ужгород – +18...+20

Львов – +18...+20

Ивано-Франковск – +18...+20

Тернополь – +18...+20

Черновцы – +18...+20

Хмельницкий – +18...+20

Луцк – +18...+20

Ровно – +18...+20

Житомир – +23...+25

Винница – +25...+27

Одесса – +22...+24

Николаев – +26...+28

Херсон – +26...+28

Симферополь – +24...+26

Кропивницкий – +25...+27

Черкассы – +25...+27

Чернигов – +23...+25

Сумы – +23...+25

Полтава – +25...+27

Днепр – +25...+27

Запорожье – +26...+28

Донецк – +26...+28

Луганск – +26...+28

Харьков – +26...+28

Киев – +21...+23.



Прогноз погоды на 28 мая / Скриншот из сайта Укргидрометцентра

