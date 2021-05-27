Погода в Україні 28 травня

Грози накриють частину західних, центральних та північних областей. Температура повітря там дещо опуститься, у порівнянні із попередніми днями – сягатиме +18...+23.

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На Заході гроза і сильний дощ вдень будуть у Івано-Франківській, Тернопільській і Хмельницькій областях. У Львівській, Закарпатській, Чернівецькій і Рівненській областях – вночі без опадів, а вдень – дощі.

Центральні області повністю накриє опадами, йтимуть сильні грозові дощі, а температура +25...+27. На Півночі також очікують на дощі, там буде дещо прохолодніше – +23...+25.

Без опадів вдень буде лише на Одещині: там прогнозують перемінну хмарність і східний вітер 5 – 10 метрів на секунду.

Прогноз погоди у містах України на п'ятницю, 28 травня

Ужгород – +18...+20

Львів – +18...+20

Івано-Франківськ – +18...+20

Тернопіль – +18...+20

Чернівці – +18...+20

Хмельницький – +18...+20

Луцьк – +18...+20

Рівне – +18...+20

Житомир – +23...+25

Вінниця – +25...+27

Одеса – +22...+24

Миколаїв – +26...+28

Херсон – +26...+28

Сімферополь – +24...+26

Кропивницький – +25...+27

Черкаси – +25...+27

Чернігів – +23...+25

Суми – +23...+25

Полтава – +25...+27

Дніпро – +25...+27

Запоріжжя – +26...+28

Донецьк – +26...+28

Луганськ – +26...+28

Харків – +26...+28

Київ – +21...+23.



Прогноз погоди на 28 травня / Скриншот з сайту Укргідрометцентру

