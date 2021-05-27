Погода в Україні 28 травня
Грози накриють частину західних, центральних та північних областей. Температура повітря там дещо опуститься, у порівнянні із попередніми днями – сягатиме +18...+23.
Дізнайтеся Як поводитись під час грози вдома та на вулиці
На Заході гроза і сильний дощ вдень будуть у Івано-Франківській, Тернопільській і Хмельницькій областях. У Львівській, Закарпатській, Чернівецькій і Рівненській областях – вночі без опадів, а вдень – дощі.
Центральні області повністю накриє опадами, йтимуть сильні грозові дощі, а температура +25...+27. На Півночі також очікують на дощі, там буде дещо прохолодніше – +23...+25.
Без опадів вдень буде лише на Одещині: там прогнозують перемінну хмарність і східний вітер 5 – 10 метрів на секунду.
Прогноз погоди у містах України на п'ятницю, 28 травня
Ужгород – +18...+20
Львів – +18...+20
Івано-Франківськ – +18...+20
Тернопіль – +18...+20
Чернівці – +18...+20
Хмельницький – +18...+20
Луцьк – +18...+20
Рівне – +18...+20
Житомир – +23...+25
Вінниця – +25...+27
Одеса – +22...+24
Миколаїв – +26...+28
Херсон – +26...+28
Сімферополь – +24...+26
Кропивницький – +25...+27
Черкаси – +25...+27
Чернігів – +23...+25
Суми – +23...+25
Полтава – +25...+27
Дніпро – +25...+27
Запоріжжя – +26...+28
Донецьк – +26...+28
Луганськ – +26...+28
Харків – +26...+28
Київ – +21...+23.
Прогноз погоди на 28 травня / Скриншот з сайту Укргідрометцентру