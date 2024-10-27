Будет ли дождь, в каких областях прогнозируют тепло: прогноз погоды на 28 октября

27 октября 2024, 14:33
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Автор: Маргарита Волошина

Источник:

Украинский гидрометеорологический центр

Погода в Украине в понедельник, 28 октября, будет без существенных осадков, местами возможны короткие дожди. Во всех регионах синоптики прогнозируют в основном переменную облачность.

В то же время в части областей пригреет до 19 градусов тепла. Об этом говорится в сообщении Украинского гидрометеорологического центра.

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Какой будет погода в Украине

По областям синоптики прогнозируют переменную облачность, без существенных осадков. В западных, Черниговской, Сумской и юго-восточных областях ночью и утром местами туман. По данным специалистов, ветер будет двигаться в юго-западном направлении с переходом на северо-западный и скоростью 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью 4 – 9 градусов тепла; днем 11 – 16 градусов тепла, в южных областях до 19 градусов тепла в южных областях до 19 градусов тепла,
– говорится в сообщении синоптиков.

Температура в областных центрах

  • Киев +13 – +15
  • Ужгород +14 – +16
  • Львов +13 – +15
  • Ивано-Франковск +13 – +15
  • Тернополь +13 – +15
  • Черновцы +13 – +15
  • Хмельницкий +13 – +15
  • Луцк +13 – +15
  • Ровно +13 – +15
  • Житомир +14 – +16
  • Винница +14 – +16
  • Одесса +17 – +19
  • Николаев +15 – +17
  • Херсон +15 – +17
  • Симферополь +16 – +18
  • Кропивницкий +14 – +16
  • Черкассы +14 – +16
  • Чернигов +13 – +15
  • Сумы +12 – +14
  • Полтава +14 – +16
  • Днепр +14 – +16
  • Запорожье +13 – +15
  • Донецк +12 – +14
  • Луганск +10 – +12
  • Харьков +11 – +13.


Прогноз погоды в Украине на 28 октября / Фото Укргидрометцентра