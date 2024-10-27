Будет ли дождь, в каких областях прогнозируют тепло: прогноз погоды на 28 октября

Погода в Украине в понедельник, 28 октября, будет без существенных осадков, местами возможны короткие дожди. Во всех регионах синоптики прогнозируют в основном переменную облачность.

В то же время в части областей пригреет до 19 градусов тепла. Об этом говорится в сообщении Украинского гидрометеорологического центра.

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Какой будет погода в Украине

По областям синоптики прогнозируют переменную облачность, без существенных осадков. В западных, Черниговской, Сумской и юго-восточных областях ночью и утром местами туман. По данным специалистов, ветер будет двигаться в юго-западном направлении с переходом на северо-западный и скоростью 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью 4 – 9 градусов тепла; днем 11 – 16 градусов тепла, в южных областях до 19 градусов тепла в южных областях до 19 градусов тепла,

– говорится в сообщении синоптиков.

Температура в областных центрах

Киев +13 – +15

Ужгород +14 – +16

Львов +13 – +15

Ивано-Франковск +13 – +15

Тернополь +13 – +15

Черновцы +13 – +15

Хмельницкий +13 – +15

Луцк +13 – +15

Ровно +13 – +15

Житомир +14 – +16

Винница +14 – +16

Одесса +17 – +19

Николаев +15 – +17

Херсон +15 – +17

Симферополь +16 – +18

Кропивницкий +14 – +16

Черкассы +14 – +16

Чернигов +13 – +15

Сумы +12 – +14

Полтава +14 – +16

Днепр +14 – +16

Запорожье +13 – +15

Донецк +12 – +14

Луганск +10 – +12

Харьков +11 – +13.



Прогноз погоды в Украине на 28 октября / Фото Укргидрометцентра