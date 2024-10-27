Будет ли дождь, в каких областях прогнозируют тепло: прогноз погоды на 28 октября
Источник:Украинский гидрометеорологический центр
Погода в Украине в понедельник, 28 октября, будет без существенных осадков, местами возможны короткие дожди. Во всех регионах синоптики прогнозируют в основном переменную облачность.
В то же время в части областей пригреет до 19 градусов тепла. Об этом говорится в сообщении Украинского гидрометеорологического центра.
Смотрите также Где будет почти +20 градусов: погода на 27 октября
Какой будет погода в Украине
По областям синоптики прогнозируют переменную облачность, без существенных осадков. В западных, Черниговской, Сумской и юго-восточных областях ночью и утром местами туман. По данным специалистов, ветер будет двигаться в юго-западном направлении с переходом на северо-западный и скоростью 5 – 10 метров в секунду.
Температура ночью 4 – 9 градусов тепла; днем 11 – 16 градусов тепла, в южных областях до 19 градусов тепла в южных областях до 19 градусов тепла,
– говорится в сообщении синоптиков.
Температура в областных центрах
- Киев +13 – +15
- Ужгород +14 – +16
- Львов +13 – +15
- Ивано-Франковск +13 – +15
- Тернополь +13 – +15
- Черновцы +13 – +15
- Хмельницкий +13 – +15
- Луцк +13 – +15
- Ровно +13 – +15
- Житомир +14 – +16
- Винница +14 – +16
- Одесса +17 – +19
- Николаев +15 – +17
- Херсон +15 – +17
- Симферополь +16 – +18
- Кропивницкий +14 – +16
- Черкассы +14 – +16
- Чернигов +13 – +15
- Сумы +12 – +14
- Полтава +14 – +16
- Днепр +14 – +16
- Запорожье +13 – +15
- Донецк +12 – +14
- Луганск +10 – +12
- Харьков +11 – +13.
Прогноз погоды в Украине на 28 октября / Фото Укргидрометцентра