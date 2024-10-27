Водночас у частині областей пригріє до 19 градусів тепла. Про це йдеться у повідомленні Українського гідрометеорологічного центру.

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Якою буде погода в Україні

По областях синоптики прогнозують мінливу хмарність, без істотних опадів. В західних, Чернігівській, Сумській та південно-східних областях вночі та вранці місцями туман. За даними фахівців, вітер рухатиметься у південно-західному напрямку з переходом на північно-західний та швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

Температура вночі 4 – 9 градусів тепла; вдень 11 – 16 градусів тепла, в південних областях до 19 градусів тепла,
– йдеться у повідомленні синоптиків.

Температура в обласних центрах

  • Київ +13 – +15
  • Ужгород +14 – +16
  • Львів +13 – +15
  • Івано-Франківськ +13 – +15
  • Тернопіль +13 – +15
  • Чернівці +13 – +15
  • Хмельницький +13 – +15
  • Луцьк +13 – +15
  • Рівне +13 – +15
  • Житомир +14 – +16
  • Вінниця +14 – +16
  • Одеса +17 – +19
  • Миколаїв +15 – +17
  • Херсон +15 – +17
  • Сімферополь +16 – +18
  • Кропивницький +14 – +16
  • Черкаси +14 – +16
  • Чернігів +13 – +15
  • Суми +12 – +14
  • Полтава +14 – +16
  • Дніпро +14 – +16
  • Запоріжжя +13 – +15
  • Донецьк +12 – +14
  • Луганськ +10 – +12
  • Харків +11 – +13.


Прогноз погоди в Україні на 28 жовтня / Фото Укргідрометцентру