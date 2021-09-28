В Украине будет бушевать антициклон, но местами дождливо: прогноз погоды на 28 сентября
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине во вторник, 28 сентября, будет несколько прохладной, но солнечной. Некоторые области окажутся в плену облаков, а местами даже прогнозируют дожди.
В то же время в Ужгороде столбики термометров покажут рекордные +20 градусов. Правда, такая осенняя жара будет не во всех регионах.
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Прогноз погоды от Наталки Диденко
Источник: фейсбук Наталки Диденко
Как рассказала синоптик, в ближайшее время погоду в Украине будет определять антициклон Лиоба. Он принесет холодные ночи и умеренное тепло в дневные часы. По словам Натальи Диденко, 28 сентября в большинстве областей Украины будет преобладать сухая воздушная масса.
Небольшие периодические дожди следует ждать:
- Полтавщине,
- Харьковщине,
- Сумщине,
- в Черновицкой области,
- южных районах Ивано-Франковщины,
- Закарпатье.
Ближайшей ночью ожидается +5...+12 градусов, в течение дня в Украине потеплеет до +10...+16 градусов, на пару градусов будет теплее в южной части и на Закарпатье,
– сообщила Диденко.
В Киеве 28 сентября будет преобладать сухая малооблачная погода без дождей, с холодной ночью и умеренно теплым днем. Максимальная температура воздуха будет колебаться в пределах +11...+15 градусов.
Прогноз погоды от Укргидрометцентра
На Западной Украине облачный день и пасмурный вечер придут на смену ясному утру, осадков не прогнозируют. Температура воздуха составит +12...+14 градусов. На востоке нашей страны будет преобладать пасмурная погода. В отдельных областях возможны дожди. Столбики термометров покажут +14...+16 градусов.
Северные регионы также частично будут в плену облаков. На Черниговщине и Сумщине следует ждать влажную погоду. В то же время там прогнозируют + 12...+14 градусов. Ясная погода на юге продержится совсем немного в утреннее время, а уже днем небо покроется облаками. Температура воздуха – +15...+17 градусов.
Весь день в Киеве будет облачным, но без осадков. Воздух прогреется до +13...+15 градусов.
Прогноз погоды в городах Украины
Ужгород – +18...+20
Львов – +13...+15
Ивано-Франковск – +13...+15
Тернополь – +12...+14
Черновцы – +13...+15
Хмельницкий – +12...+14
Луцк – +12...+14
Ровно – +12...+14
Житомир – +12...+14
Винница – +13...+15
Одесса – +14...+16
Николаев – +15...+17
Херсон – +15...+17
Симферополь – +15...+17
Кропивницкий – +13...+15
Черкассы – +13...+15
Чернигов – +12...+14
Сумы – +11...+13
Полтава – +12...+14
Днепр – +14...+16
Запорожье – +14...+16
Донецк – +14...+16
Луганск – +13...+15
Харьков – +13...+15
Киев – +13...+15
Прогноз погоды на 28 сентября / Скриншот с сайта Гидрометцентра
Полный текст публикации Наталки Диденко:
Запомните это несколько необычное имя Лиоба! Потому что именно этот антициклон с таким именем будет определять в ближайшее время погоду в Украине. А погода обещает быть малооблачной, с утренними туманами, дневным солнцем, холодными ночами и умеренным теплом в дневные часы.
Вот и завтра в большинстве областей Украины будет преобладать сухая воздушная масса. Разве что остатки атмосферного фронта обусловит во вторник небольшие периодические дожди на Полтавщине, Харьковщине, Сумщине, а также какой-то дождь пройдет в Черновицкой области, южных районах Ивано-Франковщины и Закарпатья.
Дальше на неделе и этого не будет – один сплошной антициклон. То есть, сухо и солнечно. Температура воздуха уже бодрит! Ближайшей ночью ожидается +5...+12 градусов, в течение дня в Украине потеплеет до +10...+16 градусов, на пару градусов будет теплее в южной части и на Закарпатье.
В Киеве завтра, 28 сентября, и в течение всей недели будет преобладать сухая малооблачная погода – без дождей, с холодными ночами и умеренно теплыми днями. Максимальная температура воздуха будет колебаться в пределах +11...+15 градусов.