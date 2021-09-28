В Украине будет бушевать антициклон, но местами дождливо: прогноз погоды на 28 сентября

Погода в Украине во вторник, 28 сентября, будет несколько прохладной, но солнечной. Некоторые области окажутся в плену облаков, а местами даже прогнозируют дожди.

В то же время в Ужгороде столбики термометров покажут рекордные +20 градусов. Правда, такая осенняя жара будет не во всех регионах.

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Прогноз погоды от Наталки Диденко

Источник: фейсбук Наталки Диденко

Как рассказала синоптик, в ближайшее время погоду в Украине будет определять антициклон Лиоба. Он принесет холодные ночи и умеренное тепло в дневные часы. По словам Натальи Диденко, 28 сентября в большинстве областей Украины будет преобладать сухая воздушная масса.

Небольшие периодические дожди следует ждать:

Полтавщине,

Харьковщине,

Сумщине,

в Черновицкой области,

южных районах Ивано-Франковщины,

Закарпатье.

Ближайшей ночью ожидается +5...+12 градусов, в течение дня в Украине потеплеет до +10...+16 градусов, на пару градусов будет теплее в южной части и на Закарпатье,

– сообщила Диденко.

В Киеве 28 сентября будет преобладать сухая малооблачная погода без дождей, с холодной ночью и умеренно теплым днем. Максимальная температура воздуха будет колебаться в пределах +11...+15 градусов.

Прогноз погоды от Укргидрометцентра

На Западной Украине облачный день и пасмурный вечер придут на смену ясному утру, осадков не прогнозируют. Температура воздуха составит +12...+14 градусов. На востоке нашей страны будет преобладать пасмурная погода. В отдельных областях возможны дожди. Столбики термометров покажут +14...+16 градусов.

Северные регионы также частично будут в плену облаков. На Черниговщине и Сумщине следует ждать влажную погоду. В то же время там прогнозируют + 12...+14 градусов. Ясная погода на юге продержится совсем немного в утреннее время, а уже днем небо покроется облаками. Температура воздуха – +15...+17 градусов.

Весь день в Киеве будет облачным, но без осадков. Воздух прогреется до +13...+15 градусов.

Прогноз погоды в городах Украины

Ужгород – +18...+20

Львов – +13...+15

Ивано-Франковск – +13...+15

Тернополь – +12...+14

Черновцы – +13...+15

Хмельницкий – +12...+14

Луцк – +12...+14

Ровно – +12...+14

Житомир – +12...+14

Винница – +13...+15

Одесса – +14...+16

Николаев – +15...+17

Херсон – +15...+17

Симферополь – +15...+17

Кропивницкий – +13...+15

Черкассы – +13...+15

Чернигов – +12...+14

Сумы – +11...+13

Полтава – +12...+14

Днепр – +14...+16

Запорожье – +14...+16

Донецк – +14...+16

Луганск – +13...+15

Харьков – +13...+15

Киев – +13...+15



Прогноз погоды на 28 сентября / Скриншот с сайта Гидрометцентра

Полный текст публикации Наталки Диденко:

Запомните это несколько необычное имя Лиоба! Потому что именно этот антициклон с таким именем будет определять в ближайшее время погоду в Украине. А погода обещает быть малооблачной, с утренними туманами, дневным солнцем, холодными ночами и умеренным теплом в дневные часы.

Вот и завтра в большинстве областей Украины будет преобладать сухая воздушная масса. Разве что остатки атмосферного фронта обусловит во вторник небольшие периодические дожди на Полтавщине, Харьковщине, Сумщине, а также какой-то дождь пройдет в Черновицкой области, южных районах Ивано-Франковщины и Закарпатья.

Дальше на неделе и этого не будет – один сплошной антициклон. То есть, сухо и солнечно. Температура воздуха уже бодрит! Ближайшей ночью ожидается +5...+12 градусов, в течение дня в Украине потеплеет до +10...+16 градусов, на пару градусов будет теплее в южной части и на Закарпатье.

В Киеве завтра, 28 сентября, и в течение всей недели будет преобладать сухая малооблачная погода – без дождей, с холодными ночами и умеренно теплыми днями. Максимальная температура воздуха будет колебаться в пределах +11...+15 градусов.