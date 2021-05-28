Прогноз погоды на 29 мая: всю Украину накроют дожди и грозы

Погода в Украине в субботу, 29 мая, будет влажной. Синоптики прогнозируют дожди и грозы во всех регионах.

Метеорологи сообщают, что в западных, северных и части центральных областей будет прохладно. В то же время наибольшего тепла стоит ожидать на Востоке.

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Погода в Украине 29 мая

В Западной Украине прогнозируют дождливую погоду. Температура составит +15...+18 градусов. В восточных регионах также сильные осадки. Однако там будет гораздо теплее, днем ​​+25...+28 градусов.

На севере страны синоптики тоже предупреждают о дождях. Отметки на термометрах покажут +17...+22 градуса. В южных областях завтра будут идти грозы. Там следует ожидать +21...+26 градусов.

В Киеве 29 мая стоит брать с собой зонтик – прогнозируют осадки. Днем столбики термометров поднимутся до +17...+19 градусов.

Дожди в Украине

Синоптик Наталья Диденко на своей странице в фейсбуке рассказала о том, что дожди и грозы будут периодическими.

Конечно, учитывая сезон, эти дожди не пойдут бесконечными печальными осенними шеренгами – будут кратковременными и будут давать шанс на прояснение,

– написала метеоролог.

Прогноз погоды в городах Украины на субботу, 29 мая

Ужгород – +15...+17

Львов – +15...+17

Ивано-Франковск – +15...+17

Тернополь – +15 ... + 17

Черновцы – +15...+17

Хмельницкий – +16...+18

Луцк – +15...+17

Ровно – +16...+18

Житомир – +18...+20

Винница – +18...+20

Одесса – +21...+23

Николаев – +21...+23

Херсон – +24...+26

Симферополь – +21...+23

Кропивницкий – +19...+21

Черкассы – +19...+21

Чернигов – +19...+21

Суммы – +20...+22

Полтава – +20...+22

Днепр – +23...+25

Запорожье – +25...+27

Донецк – +25...+27

Луганск – +26...+28

Харьков – +25...+27

Киев – +17...+19



Прогноз погоды на 29 мая / Данные Укргидрометцентра