Прогноз погоды на 29 мая: всю Украину накроют дожди и грозы

Погода в Украине в субботу, 29 мая, будет влажной. Синоптики прогнозируют дожди и грозы во всех регионах.
Метеорологи сообщают, что в западных, северных и части центральных областей будет прохладно. В то же время наибольшего тепла стоит ожидать на Востоке.
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Погода в Украине 29 мая
В Западной Украине прогнозируют дождливую погоду. Температура составит +15...+18 градусов. В восточных регионах также сильные осадки. Однако там будет гораздо теплее, днем +25...+28 градусов.
На севере страны синоптики тоже предупреждают о дождях. Отметки на термометрах покажут +17...+22 градуса. В южных областях завтра будут идти грозы. Там следует ожидать +21...+26 градусов.
В Киеве 29 мая стоит брать с собой зонтик – прогнозируют осадки. Днем столбики термометров поднимутся до +17...+19 градусов.
Дожди в Украине
Синоптик Наталья Диденко на своей странице в фейсбуке рассказала о том, что дожди и грозы будут периодическими.
Конечно, учитывая сезон, эти дожди не пойдут бесконечными печальными осенними шеренгами – будут кратковременными и будут давать шанс на прояснение,
– написала метеоролог.
Прогноз погоды в городах Украины на субботу, 29 мая
Ужгород – +15...+17
Львов – +15...+17
Ивано-Франковск – +15...+17
Тернополь – +15 ... + 17
Черновцы – +15...+17
Хмельницкий – +16...+18
Луцк – +15...+17
Ровно – +16...+18
Житомир – +18...+20
Винница – +18...+20
Одесса – +21...+23
Николаев – +21...+23
Херсон – +24...+26
Симферополь – +21...+23
Кропивницкий – +19...+21
Черкассы – +19...+21
Чернигов – +19...+21
Суммы – +20...+22
Полтава – +20...+22
Днепр – +23...+25
Запорожье – +25...+27
Донецк – +25...+27
Луганск – +26...+28
Харьков – +25...+27
Киев – +17...+19