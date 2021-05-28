Метеорологи повідомляють, що у західних, північних та частині центральних областей буде прохолодно. Водночас найбільшого тепла варто очікувати на Сході.

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Погода в Україні 29 травня

У Західній Україні прогнозують дощову погоду. Температура становитиме +15…+18 градусів. У східних регіонах також сильні опади. Однак там буде набагато тепліше, вдень +25...+28 градусів.

На Півночі країни синоптики теж попереджають про дощі. Позначки на термометрах покажуть +17...+22 градусів. У південних областях завтра йтимуть грози. Там слід очікувати +21...+26 градусів.

У Києві 29 травня варто брати зі собою парасольку – прогнозують опади. Удень стовпчики термометрів піднімуться до +17…+19 градусів.

Дощі в Україні

Синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці розповіла про те, що дощі та грози будуть періодичними.

Звичайно, враховуючи сезон, ці дощі не йтимуть нескінченними сумними осінніми шеренгами – будуть короткочасними та даватимуть шанс на прояснення,

– написала метеорологиня.

Прогноз погоди у містах України на суботу, 29 травня

Ужгород – +15...+17

Львів – +15...+17

Івано-Франківськ – +15...+17

Тернопіль – +15...+17

Чернівці – +15...+17

Хмельницький – +16...+18

Луцьк – +15...+17

Рівне – +16...+18

Житомир – +18...+20

Вінниця – +18...+20

Одеса – +21...+23

Миколаїв – +21...+23

Херсон – +24...+26

Сімферополь – +21...+23

Кропивницький – +19...+21

Черкаси – +19...+21

Чернігів – +19...+21

Суми – +20...+22

Полтава – +20...+22

Дніпро – +23...+25

Запоріжжя – +25...+27

Донецьк – +25...+27

Луганськ – +26...+28

Харків – +25...+27

Київ – +17...+19

Прогноз погоди на 29 травня / Дані Укргідрометцентру