В Украине будет солнечно, но прохладно: прогноз погоды на 29 сентября

Погода в Украине в среду, 29 сентября, будет прохладной. Максимально температура воздуха поднимется до +17 градусов и только на юге страны.

Средняя температура воздуха в Украине будет колебаться в пределах +13...+15 градусов. Осадков синоптики не прогнозируют.

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Холоднее всего в среду будет в центральных и северных областях. Там температура воздуха опустится до +12...+14 градусов. Ветер будет двигаться со скоростью 5 – 10 метров в секунду, а на западе – 7 – 12 метров в секунду.

Где будет теплее всего

В Симферополе,

Закарпатской области,

Херсонской,

Одесской.

В этих регионах синоптики прогнозируют + 15...+17 градусов, на Закарпатье чуть больше – +17...+19 градусов.

В Киеве будет свежо и прохладно. Столбики термометров будут колебаться в пределах +12...+14 градусов.

Ветер ожидается юго-восточный и восточный, умеренный или небольшой. Дожди Украине не грозят, разве только в Крыму немного увлажнят воздух несколько капель,

– рассказала синоптик Наталка Диденко.

Погода в городах Украины 29 сентября

Ужгород – +17...+19

Львов – +13...+15

Ивано-Франковск – +13...+15

Тернополь – +13...+15

Черновцы – +13...+15

Хмельницкий – +12...+14

Луцк – +12...+14

Ровно – +12...+14

Житомир – +12...+14

Винница – +12...+14

Одесса – +15...+17

Николаев – +14...+16

Херсон – +15...+17

Симферополь – +15...+17

Кропивницкий – +12...+14

Черкассы – +12...+14

Чернигов – +12...+14

Сумы – +12...+14

Полтава – +12...+14

Днепр – +13...+15

Запорожье – +14...+16

Донецк – +13...+15

Луганск – +12...+14

Харьков – +12...+14

Киев – +12...+14



Прогноз погоды в Украине на 29 сентября / Карта Укргидрометцентра