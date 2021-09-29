В Украине будет солнечно, но прохладно: прогноз погоды на 29 сентября
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в среду, 29 сентября, будет прохладной. Максимально температура воздуха поднимется до +17 градусов и только на юге страны.
Средняя температура воздуха в Украине будет колебаться в пределах +13...+15 градусов. Осадков синоптики не прогнозируют.
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Холоднее всего в среду будет в центральных и северных областях. Там температура воздуха опустится до +12...+14 градусов. Ветер будет двигаться со скоростью 5 – 10 метров в секунду, а на западе – 7 – 12 метров в секунду.
Где будет теплее всего
- В Симферополе,
- Закарпатской области,
- Херсонской,
- Одесской.
В этих регионах синоптики прогнозируют + 15...+17 градусов, на Закарпатье чуть больше – +17...+19 градусов.
В Киеве будет свежо и прохладно. Столбики термометров будут колебаться в пределах +12...+14 градусов.
Ветер ожидается юго-восточный и восточный, умеренный или небольшой. Дожди Украине не грозят, разве только в Крыму немного увлажнят воздух несколько капель,
– рассказала синоптик Наталка Диденко.
Погода в городах Украины 29 сентября
Ужгород – +17...+19
Львов – +13...+15
Ивано-Франковск – +13...+15
Тернополь – +13...+15
Черновцы – +13...+15
Хмельницкий – +12...+14
Луцк – +12...+14
Ровно – +12...+14
Житомир – +12...+14
Винница – +12...+14
Одесса – +15...+17
Николаев – +14...+16
Херсон – +15...+17
Симферополь – +15...+17
Кропивницкий – +12...+14
Черкассы – +12...+14
Чернигов – +12...+14
Сумы – +12...+14
Полтава – +12...+14
Днепр – +13...+15
Запорожье – +14...+16
Донецк – +13...+15
Луганск – +12...+14
Харьков – +12...+14
Киев – +12...+14
Прогноз погоды в Украине на 29 сентября / Карта Укргидрометцентра