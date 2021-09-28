Середня температура повітря в Україні коливатиметься у межах +13...+15 градусів. Опадів синоптики не прогнозують.
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Найхолодніше у середу буде у центральних та північних областях. Там температура повітря опуститься до +12...+14 градусів. Вітер рухатиметься зі швидкістю 5 – 10 метрів на секунду, а на заході – 7 – 12 метрів на секунду.
Де буде найтепліше
- У Сімферополі,
- Закарпатській області,
- Херсонській,
- Одеській.
У цих регіонах синоптики прогнозують +15...+17 градусів, на Закарпатті трохи більше – +17...+19 градусів.
У Києві буде свіжо та прохолодно. Стовпчики термометрів коливатимуться у межах +12...+14 градусів.
Вітер очікується південно-східний та східний, помірний чи невеликий. Дощі Україні не загрожують, хіба лише в Криму трохи зволожать повітря кілька крапель,
– розповіла синоптикиня Наталка Діденко.
Погода у містах України 29 вересня
Ужгород – +17...+19
Львів – +13...+15
Івано-Франківськ – +13...+15
Тернопіль – +13...+15
Чернівці – +13...+15
Хмельницький – +12...+14
Луцьк – +12...+14
Рівне – +12...+14
Житомир – +12...+14
Вінниця – +12...+14
Одеса – +15...+17
Миколаїв – +14...+16
Херсон – +15...+17
Сімферополь – +15...+17
Кропивницький – +12...+14
Черкаси – +12...+14
Чернігів – +12...+14
Суми – +12...+14
Полтава – +12...+14
Дніпро – +13...+15
Запоріжжя – +14...+16
Донецьк – +13...+15
Луганськ – +12...+14
Харків – +12...+14
Київ – +12...+14
Прогноз погоди в Україні на 29 вересня / Карта Укргідрометцентру