Прогноз погоды на 3 июня: прохлада не отступает, Юг и Восток накроют грозы

В четверг, 3 июня, в Украине будет довольно прохладно. На Западе, Севере и в центре – облачно с прояснениями. В то же время южные и восточные регионы накроют дожди с грозами.

Теплее всего будет на Западе. В Закарпатской, Волынской и Ровненской областях температура поднимется до +20 градусов. А вот на Буковине прогнозируют от + 16 до +18.

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На Севере продержится облачная погода, однако осадков ожидать не стоит. Дневная температура будет колебаться там в пределах +17...+19 градусов.

В то же время южные регионы накроют грозы. На Николаевщине прогнозируют + 14...+ 16 градусов, на Херсонщине и в оккупированном Крыму – до +17 градусов. Теплее всего будет в Одесской области.

На востоке температура будет колебаться от +15...+17 на Харьковщине до +16...+ 18 в Донецкой и Луганской областях. Погода будет пасмурной, с дождями и грозами.

В четверг, 3 июня, в Киеве будет облачно. Впрочем, осадков ожидать не стоит. Столбики термометров поднимутся максимум до +20 градусов.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

Синоптик Наталья Диденко подчеркнула, что четверг в Украине снова обещает дожди. Наибольшее количество осадков придется на полосу от Харьковщины через Полтавщину и Днепр с районами.

А также захватит Кропивницкий с районами вплоть до Одесщины, Николаевщины, Херсонщины. В Приазовье, на Луганщине и в Крыму сильные дожди могут чередоваться с прояснениями.

На остальной территории Украины погода будет также неустойчивой, ветреной, однако дожди – местами и незначительные.

– отметила она.

И добавила, что температура воздуха днем будет колебаться от +15 до + 20 градусов. Прохладнее всего будет на участке вдоль Харькова – Полтавы – Днепра – Одессы.

Прогноз погоды в городах Украины на четверг, 3 июня

Ужгород – +18...+20

Львов – +17...+19

Ивано-Франковск – +17...+19

Тернополь – +16...+18

Черновцы – +16...+18

Хмельницкий – +17...+19

Луцк – +18...+20

Ровно – +18...+20

Житомир – +18...+20

Винница – +17...+19

Одесса – + 17...+19

Николаев – +14...+16

Херсон – + 15...+17

Симферополь – +15...+17

Кропивницкий – +14...+16

Черкассы – +15...+17

Чернигов – +17...+19

Сумы – +17...+19

Полтава – +16...+18

Днепр – + 13...+15

Запорожье – +17...+19

Донецк – + 16...+18

Луганск – +16...+18

Харьков – +15...+17

Киев – +18...+20



Погода в Украине 3 июня / Карта Укргидрометцентра