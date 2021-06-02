Прогноз погоды на 3 июня: прохлада не отступает, Юг и Восток накроют грозы

В четверг, 3 июня, в Украине будет довольно прохладно. На Западе, Севере и в центре – облачно с прояснениями. В то же время южные и восточные регионы накроют дожди с грозами.
Теплее всего будет на Западе. В Закарпатской, Волынской и Ровненской областях температура поднимется до +20 градусов. А вот на Буковине прогнозируют от + 16 до +18.
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На Севере продержится облачная погода, однако осадков ожидать не стоит. Дневная температура будет колебаться там в пределах +17...+19 градусов.
В то же время южные регионы накроют грозы. На Николаевщине прогнозируют + 14...+ 16 градусов, на Херсонщине и в оккупированном Крыму – до +17 градусов. Теплее всего будет в Одесской области.
На востоке температура будет колебаться от +15...+17 на Харьковщине до +16...+ 18 в Донецкой и Луганской областях. Погода будет пасмурной, с дождями и грозами.
В четверг, 3 июня, в Киеве будет облачно. Впрочем, осадков ожидать не стоит. Столбики термометров поднимутся максимум до +20 градусов.
Прогноз погоды от Наталки Диденко
Синоптик Наталья Диденко подчеркнула, что четверг в Украине снова обещает дожди. Наибольшее количество осадков придется на полосу от Харьковщины через Полтавщину и Днепр с районами.
А также захватит Кропивницкий с районами вплоть до Одесщины, Николаевщины, Херсонщины. В Приазовье, на Луганщине и в Крыму сильные дожди могут чередоваться с прояснениями.
На остальной территории Украины погода будет также неустойчивой, ветреной, однако дожди – местами и незначительные.
– отметила она.
И добавила, что температура воздуха днем будет колебаться от +15 до + 20 градусов. Прохладнее всего будет на участке вдоль Харькова – Полтавы – Днепра – Одессы.
Прогноз погоды в городах Украины на четверг, 3 июня
Ужгород – +18...+20
Львов – +17...+19
Ивано-Франковск – +17...+19
Тернополь – +16...+18
Черновцы – +16...+18
Хмельницкий – +17...+19
Луцк – +18...+20
Ровно – +18...+20
Житомир – +18...+20
Винница – +17...+19
Одесса – + 17...+19
Николаев – +14...+16
Херсон – + 15...+17
Симферополь – +15...+17
Кропивницкий – +14...+16
Черкассы – +15...+17
Чернигов – +17...+19
Сумы – +17...+19
Полтава – +16...+18
Днепр – + 13...+15
Запорожье – +17...+19
Донецк – + 16...+18
Луганск – +16...+18
Харьков – +15...+17
Киев – +18...+20
Погода в Украине 3 июня / Карта Укргидрометцентра