Половина Украины в плену дождей: прогноз погоды на 3 ноября
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в среду, 3 ноября, будет по-осеннему дождливой и прохладной. Восток, часть северных и центральных областей будут в плену непогоды.
Зато остальную часть Украины непогода обойдет. Теплее всего будет на юге – там прогнозируют +15...+17 градусов.
Важно В Украину идет антициклон с мокрым снегом и ливнями
Прогноз погоды от Наталки Диденко
Источник: фейсбук Натальи Диденко
Синоптик Наталья Диденко рассказала, что в среду, 3 ноября, в Украине будет дождливо. В то же время возможны шквальные порывы ветра.
Температура воздуха максимально предусматривается на уровне + 9...+ 13 градусов, на юге +12...+16 градусов. В Киеве 3 ноября будет сыро, правда, после обеда осадки будут прекращаться.
Градусы ожидаются комфортными, до +12, но пакостный ветер будет задувать за шею – не пускайте его,
– добавила Диденко.
Прогноз погоды от Укргидрометцентра
На Западной Украине погода будет теплой и солнечной. Столбики термометров поднимутся до +10...+12 градусов. Утром возможен незначительный туман. На востоке картина кардинально противоположная – + 12...+ 14 градусов и дожди. Кое-где дождливо почти в течение всего дня.
Часть северных областей также окажется в плену непогоды. Такая же ситуация в центральных регионах. Ливни прогнозируют на Черкасщине и на Кировоградщине. Температура воздуха – +9...+11 градусов. На юге также будет облачная и влажная погода. Но воздух прогреется до +15...+17 градусов.
Весь день в Киеве будет облачным. Утром будет идти мелкий дождь. Днем и вечером осадков не ожидается, +10...+12 градусов.
Погода в городах Украины
Ужгород – +10...+12
Львов – +10...+12
Ивано-Франковск – +10...+12
Тернополь – +10...+12
Черновцы – +11...+13
Хмельницкий – +10...+12
Луцк – +10...+12
Ровно – +10...+12
Житомир – +10...+12
Винница – + 13...+15
Одесса – + 14...+16
Николаев – +14...+16
Херсон – + 15...+17
Симферополь – +15...+17
Кропивницкий – +11...+13
Черкассы – +11...+13
Чернигов – + 9...+11
Сумы – + 9...+11
Полтава – +10...+12
Днепр – + 10...+12
Запорожье – + 12...+14
Донецк – + 12...+14
Луганск – +11...+13
Харьков – + 11...+13
Киев – +10...+12
Прогноз погоды в Украине на 3 ноября / Карта Укргидрометцентра
Полный текст публикации Натальи Диденко:
Дожди в Украине будут и в среду. Периодические, а во второй половине дня – сдвинутся на Левобережье, соответственно, западная часть, север, значительная часть центра и юго-запад освободятся от осадков и атмосферное давление там подрастет.
Ветер завтра ожидается порывистым, берегите горло и голову. Температура воздуха максимально предполагается +9...+13 градусов, на юге +12...+16 градусов.
В Киеве 3-го ноября будет сыро, правда, после обеда осадки будут прекращаться. Градусы ожидаются комфортными, до +12, но пакостный ветер будет задувать за шею – не пускайте его.