Натомість іншу частину України негода омине. Найтепліше буде на півдні – там прогнозують +15...+17 градусів.

Важливо В Україну суне антициклон з мокрим снігом і зливами

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Джерело: фейсбук Наталки Діденко

Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що у середу, 3 листопада, в Україні дощитиме. Водночас можливі шквальні пориви вітру.

Температура повітря максимально передбачається на рівні +9...+13 градусів, на півдні +12...+16 градусів. У Києві 3 листопада буде вогко, щоправда, після обіду опади припинятимуться.

Градуси очікуються комфортними, до +12, але капосний вітер задуватиме за шию – не пускайте його,

– додала Діденко.

Прогноз погоди від Укргідрометцентру

На Західній Україні погода буде теплою та сонячно. Стовпчики термометрів піднімуться до +10...+12 градусів. Зранку можливий незначний туман. На сході картина кардинально протилежна – +12...+14 градусів і дощі. Подекуди дощитиме майже протягом всього дня.

Частина північних областей також опиниться у полоні негоди. Така ж ситуація у центральних регіонах. Зливи прогнозують на Черкащині та на Кіровоградщині. Температура повітря – +9...+11 градусів. На півдні також буде хмарна та волога погода. Але повітря прогріється до +15...+17 градусів.

Весь день у Києві буде хмарним. Вранці йтиме дрібний дощ. Удень та ввечері опадів не очікується, +10...+12 градусів.

Погода в містах України

Ужгород – +10...+12

Львів – +10...+12

Івано-Франківськ – +10...+12

Тернопіль – +10...+12

Чернівці – +11...+13

Хмельницький – +10...+12

Луцьк – +10...+12

Рівне – +10...+12

Житомир – +10...+12

Вінниця – +13...+15

Одеса – +14...+16

Миколаїв – +14...+16

Херсон – +15...+17

Сімферополь – +15...+17

Кропивницький – +11...+13

Черкаси – +11...+13

Чернігів – +9...+11

Суми – +9...+11

Полтава – +10...+12

Дніпро – +10...+12

Запоріжжя – +12...+14

Донецьк – +12...+14

Луганськ – +11...+13

Харків – +11...+13

Київ – +10...+12



Прогноз погоди в Україні на 3 листопада / Карта Укргідрометцентру

Повний текст публікації Наталки Діденко:

Дощі в Україні будуть й у середу. Періодичні, а в другій половині дня – зсунуться на Лівобережжя, відповідно, західна частина, північ, значна частина центру та південний захід звільняться від опадів і атмосферний тиск там підросте.

Вітер завтра очікується поривчастим, бережіть горло та голову. Температура повітря максимально передбачається +9...+13 градусів, на Півдні +12...+16 градусів.

У Києві 3-го листопада буде вогко, щоправда, після обіду опади припинятимуться. Градуси очікуються комфортними, до +12, але капосний вітер задуватиме за шию – не пускайте його.