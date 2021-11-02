Натомість іншу частину України негода омине. Найтепліше буде на півдні – там прогнозують +15...+17 градусів.
Важливо В Україну суне антициклон з мокрим снігом і зливами
Прогноз погоди від Наталки Діденко
Джерело: фейсбук Наталки Діденко
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що у середу, 3 листопада, в Україні дощитиме. Водночас можливі шквальні пориви вітру.
Температура повітря максимально передбачається на рівні +9...+13 градусів, на півдні +12...+16 градусів. У Києві 3 листопада буде вогко, щоправда, після обіду опади припинятимуться.
Градуси очікуються комфортними, до +12, але капосний вітер задуватиме за шию – не пускайте його,
– додала Діденко.
Прогноз погоди від Укргідрометцентру
На Західній Україні погода буде теплою та сонячно. Стовпчики термометрів піднімуться до +10...+12 градусів. Зранку можливий незначний туман. На сході картина кардинально протилежна – +12...+14 градусів і дощі. Подекуди дощитиме майже протягом всього дня.
Частина північних областей також опиниться у полоні негоди. Така ж ситуація у центральних регіонах. Зливи прогнозують на Черкащині та на Кіровоградщині. Температура повітря – +9...+11 градусів. На півдні також буде хмарна та волога погода. Але повітря прогріється до +15...+17 градусів.
Весь день у Києві буде хмарним. Вранці йтиме дрібний дощ. Удень та ввечері опадів не очікується, +10...+12 градусів.
Погода в містах України
Ужгород – +10...+12
Львів – +10...+12
Івано-Франківськ – +10...+12
Тернопіль – +10...+12
Чернівці – +11...+13
Хмельницький – +10...+12
Луцьк – +10...+12
Рівне – +10...+12
Житомир – +10...+12
Вінниця – +13...+15
Одеса – +14...+16
Миколаїв – +14...+16
Херсон – +15...+17
Сімферополь – +15...+17
Кропивницький – +11...+13
Черкаси – +11...+13
Чернігів – +9...+11
Суми – +9...+11
Полтава – +10...+12
Дніпро – +10...+12
Запоріжжя – +12...+14
Донецьк – +12...+14
Луганськ – +11...+13
Харків – +11...+13
Київ – +10...+12
Прогноз погоди в Україні на 3 листопада / Карта Укргідрометцентру
Повний текст публікації Наталки Діденко:
Дощі в Україні будуть й у середу. Періодичні, а в другій половині дня – зсунуться на Лівобережжя, відповідно, західна частина, північ, значна частина центру та південний захід звільняться від опадів і атмосферний тиск там підросте.
Вітер завтра очікується поривчастим, бережіть горло та голову. Температура повітря максимально передбачається +9...+13 градусів, на Півдні +12...+16 градусів.
У Києві 3-го листопада буде вогко, щоправда, після обіду опади припинятимуться. Градуси очікуються комфортними, до +12, але капосний вітер задуватиме за шию – не пускайте його.