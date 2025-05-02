Также возможны сильные порывы ветра, скоростью до 20 метров в секунду. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

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Погода в Украине на 3 мая

По данным Укргидрометцентра, ночью на северо-западе страны, днем в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях будет кратковременный дождь, местами гроза. На западе страны в отдельных районах ожидается град. На остальной территории осадков не прогнозируют.

Ветер в основном будет двигаться в юго-западном направлении со скоростью от 7 до 12 метров в секунду. В то же время по словам синоптиков, днем на территории западных и северных областей местами возможны сильные порывы ветра со скоростью от 15 до 20 метров в секунду.

Температура на Левобережье и в Крыму ночью будет колебаться от 1 до 6 градусов тепла, на поверхности почвы возможны заморозки от 0 до 5 градусов тепла. Днем на этой территории ожидается от 15 до 20 градусов тепла. На остальной территории ночью будет от 3 до 8 градусов тепла.

В западных областях, согласно обнародованной информации, ночью будет до 12 градусов тепла. Днем, как прогнозируют синоптики, будет от 19 до 24 градусов тепла, одновременно на побережье морей ожидается от 13 до 18 градусов тепла.

Какой будет температура в областных центрах



Киев +20...+22;

Ужгород +22...+24;

Львов +22...+24;

Ивано-Франковск +23...+25;

Тернополь +23...+25;

Черновцы +22...+24;

Хмельницкий +22...+24;

Луцк +21...+23;

Ровно +21...+23;

Житомир +20...+22;

Винница +23...+25;

Одесса +22...+24;

Николаев +20...+22;

Херсон +20...+22;

Симферополь +17...+19;

Кропивницкий +22...+24;

Черкассы +22...+24;

Чернигов +21...+23;

Сумы +19...+21;

Полтава +19...+21;

Днепр +19...+21;

Запорожье +19...+21;

Донецк +18...+20;

Луганск +18...+20;

Харьков +17...+19.



Прогноз погоды на 3 мая / Карта Укргидрометцентра



К слову, прогноз метеоролога Игоря Кибальчича свидетельствует о том, что в мае погодные условия во многом будут напоминать летние. Так, ожидается активизация грозовой деятельности, а дневная температура местами будет превышать +30 градусов. Впрочем, длительные периоды жары не предвидятся.