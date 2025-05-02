Також можливі сильні пориви вітру, швидкістю до 20 метрів за секунду. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

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Погода в Україні на 3 травня

За даними Укргідрометцентру, вночі на північному заході країни, вдень у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях буде короткочасний дощ, місцями гроза. На заході країни в окремих районах очікується град. На решті території опадів не прогнозують.

Вітер здебільшого рухатиметься у південно-західному напрямку зі швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду. Водночас за словами синоптиків, вдень на території західних та північних областей місцями можливі сильні пориви вітру зі швидкістю від 15 до 20 метрів за секунду.

Температура на Лівобережжі та у Криму вночі коливатиметься від 1 до 6 градусів тепла, на поверхні ґрунту можливі заморозки від 0 до 5 градусів тепла. Вдень на цій території очікується від 15 до 20 градусів тепла. На решті території вночі буде від 3 до 8 градусів тепла.

У західних областях, згідно з оприлюдненою інформацією, уночі буде до 12 градусів тепла. Вдень, як прогнозують синоптики, буде від 19 до 24 градусів тепла, водночас на узбережжі морів очікується від 13 до 18 градусів тепла.

Якою буде температура в обласних центрах



Київ +20...+22;

Ужгород +22...+24;

Львів +22...+24;

Івано-Франківськ +23...+25;

Тернопіль +23...+25;

Чернівці +22...+24;

Хмельницький +22...+24;

Луцьк +21...+23;

Рівне +21...+23;

Житомир +20...+22;

Вінниця +23...+25;

Одеса +22...+24;

Миколаїв +20...+22;

Херсон +20...+22;

Сімферополь +17...+19;

Кропивницький +22...+24;

Черкаси +22...+24;

Чернігів +21...+23;

Суми +19...+21;

Полтава +19...+21;

Дніпро +19...+21;

Запоріжжя +19...+21;

Донецьк +18...+20;

Луганськ +18...+20;

Харків +17...+19.



Прогноз погоди на 3 травня / Карта Укргідрометцентру



До слова, прогноз метеоролога Ігоря Кібальчича свідчить про те, що у травні погодні умови багато в чому нагадуватимуть літні. Так, очікується активізація грозової діяльності, а денна температура подекуди перевищуватиме +30 градусів. Утім, тривалі періоди спеки не передбачаються.