Антициклон принесет в Украину солнце: прогноз погоды на 3 сентября
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в пятницу, 3 сентября, будет солнечной и теплой. В то же время возвращения летней жары ожидать не стоит. Максимально температура воздуха прогреется до +21 градусов.
По данным синоптиков, осадков не стоит ожидать ни в одной из областей Украины. Теплее всего будет в южных регионах и на Закарпатье. Там прогнозируют до +21 градуса.
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Холоднее всего будет на севере и востоке. Средняя дневная температура там составит +16...+18 градусов. В западных областях температура будет колебаться от +17 до + 20 градусов.
В Киеве обещают + 17...+17 градусов. Жители столицы также смогут насладиться осенним солнцем.
Прогноз синоптика Диденко
Украинский синоптик Наталья Диденко рассказала, что циклон с центром над Великобританией будет определять погоду и на территории Украины.
Ветер будет дуть с северо-запада, на Севере, Востоке, в Центре и на Юге Украины он еще удержится порывистым, до сильного,
– заметила синоптик.
Она также подчеркнула, что настало время уютного осеннего наряда. "Выгуливать" Диденко рекомендует новые светлые плащи, белые куртки и бежевые пальто.
Прогноз погоды в городах Украины на 2 сентября
Ужгород – +19...+21
Львов – +18...+20
Ивано-Франковск – +18...+20
Тернополь – +16...+18
Черновцы – +18...+20
Хмельницкий – +16...+18
Луцк – +17...+19
Ровно– + 17...+19
Житомир – +17...+19
Винница – +17...+19
Одесса– + 19...+21
Николаев – +19...+21
Херсон– + 19...+21
Симферополь – +18..+20
Кропивницкий – +16...+18
Черкассы – +16...+18
Чернигов – +16...+18
Сумы – +16...+18
Полтава – +16...+18
Днепр – +17...+19
Запорожье – +18...+20
Донецк– + 17...+19
Луганск – +16...+18
Харьков – +16...+18
Киев – +17...+19
Прогноз погоды на 2 сентября / Карта Укргидрометцентр