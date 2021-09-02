Антициклон принесет в Украину солнце: прогноз погоды на 3 сентября

Погода в Украине в пятницу, 3 сентября, будет солнечной и теплой. В то же время возвращения летней жары ожидать не стоит. Максимально температура воздуха прогреется до +21 градусов.

По данным синоптиков, осадков не стоит ожидать ни в одной из областей Украины. Теплее всего будет в южных регионах и на Закарпатье. Там прогнозируют до +21 градуса.

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Холоднее всего будет на севере и востоке. Средняя дневная температура там составит +16...+18 градусов. В западных областях температура будет колебаться от +17 до + 20 градусов.

В Киеве обещают + 17...+17 градусов. Жители столицы также смогут насладиться осенним солнцем.

Прогноз синоптика Диденко

Украинский синоптик Наталья Диденко рассказала, что циклон с центром над Великобританией будет определять погоду и на территории Украины.

Ветер будет дуть с северо-запада, на Севере, Востоке, в Центре и на Юге Украины он еще удержится порывистым, до сильного,

– заметила синоптик.

Она также подчеркнула, что настало время уютного осеннего наряда. "Выгуливать" Диденко рекомендует новые светлые плащи, белые куртки и бежевые пальто.

Прогноз погоды в городах Украины на 2 сентября

Ужгород – +19...+21

Львов – +18...+20

Ивано-Франковск – +18...+20

Тернополь – +16...+18

Черновцы – +18...+20

Хмельницкий – +16...+18

Луцк – +17...+19

Ровно– + 17...+19

Житомир – +17...+19

Винница – +17...+19

Одесса– + 19...+21

Николаев – +19...+21

Херсон– + 19...+21

Симферополь – +18..+20

Кропивницкий – +16...+18

Черкассы – +16...+18

Чернигов – +16...+18

Сумы – +16...+18

Полтава – +16...+18

Днепр – +17...+19

Запорожье – +18...+20

Донецк– + 17...+19

Луганск – +16...+18

Харьков – +16...+18

Киев – +17...+19



Прогноз погоды на 2 сентября / Карта Укргидрометцентр