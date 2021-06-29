Прогноз погоды на 30 июня: грозы и ливни снова охватят Украину
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине 30 июня будет жаркой, но с грозами. Осадки накроют подавляющее большинство областей: обойдет непогода лишь Восток и Юг.
Температура воздуха в течение дня в большинстве областей Украины будет колебаться в пределах +27...+31 градусов. Ночью температура снизится вдвое: +15...+ 18 градусов выше нуля.
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Погода в Украине 30 июня
На подавляющем большинстве областей Украины синоптики прогнозируют грозовые дожди и ливни. Непогода накроет западные и центральные регионы. Вечером осадки усилятся и распространятся на Винницкую, Житомирскую, Кропивницкую, Одесскую, Николаевскую и Херсонскую области.
Также грозовые дожди пройдут завтра днем на северо-востоке Украины. Сухо, но облачно будет в Донецкой, Луганской, Харьковской, Херсонской областях и в Крыму.
Как сообщает синоптик Наталья Диденко, вблизи западных областей Украины будет пролегать линия сходимости – зона встречи воздушных потоков. Вдоль таких линий часто собираются кучево-дождевые облака, а именно в таких местах льют дожди и гремят грозы.
Прогноз погоды в городах Украины на среду, 30 июня:
Ужгород – + 31...+33
Львов – + 29...+31
Ивано-Франковск – +29...+31
Тернополь – + 29...+31
Черновцы – + 29...+31
Хмельницкий – + 29...+31
Луцк – + 29...+31
Ровно – + 29...+31
Житомир – + 29...+31
Винница – + 29...+31
Одесса – + 29...+31
Николаев – + 29...+31
Херсон – + 29...+31
Симферополь – + 29...+31
Кропивницкий – +29...+31
Черкассы – + 29...+31
Чернигов – + 27...+29
Сумы – + 26...+28
Полтава – + 29...+31
Днепр – + 29...+31
Запорожье – + 27...+29
Донецк – + 27...+29
Луганск – + 27...+29
Харьков – + 27...+29
Киев – + 28...+30
Прогноз погоды в городах Украины на 30 июня / Изображение с сайта Укргидрометцентра