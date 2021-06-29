Прогноз погоды на 30 июня: грозы и ливни снова охватят Украину

Погода в Украине 30 июня будет жаркой, но с грозами. Осадки накроют подавляющее большинство областей: обойдет непогода лишь Восток и Юг.

Температура воздуха в течение дня в большинстве областей Украины будет колебаться в пределах +27...+31 градусов. Ночью температура снизится вдвое: +15...+ 18 градусов выше нуля.

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Погода в Украине 30 июня

На подавляющем большинстве областей Украины синоптики прогнозируют грозовые дожди и ливни. Непогода накроет западные и центральные регионы. Вечером осадки усилятся и распространятся на Винницкую, Житомирскую, Кропивницкую, Одесскую, Николаевскую и Херсонскую области.

Также грозовые дожди пройдут завтра днем на северо-востоке Украины. Сухо, но облачно будет в Донецкой, Луганской, Харьковской, Херсонской областях и в Крыму.

Как сообщает синоптик Наталья Диденко, вблизи западных областей Украины будет пролегать линия сходимости – зона встречи воздушных потоков. Вдоль таких линий часто собираются кучево-дождевые облака, а именно в таких местах льют дожди и гремят грозы.

Прогноз погоды в городах Украины на среду, 30 июня:

Ужгород – + 31...+33

Львов – + 29...+31

Ивано-Франковск – +29...+31

Тернополь – + 29...+31

Черновцы – + 29...+31

Хмельницкий – + 29...+31

Луцк – + 29...+31

Ровно – + 29...+31

Житомир – + 29...+31

Винница – + 29...+31

Одесса – + 29...+31

Николаев – + 29...+31

Херсон – + 29...+31

Симферополь – + 29...+31

Кропивницкий – +29...+31

Черкассы – + 29...+31

Чернигов – + 27...+29

Сумы – + 26...+28

Полтава – + 29...+31

Днепр – + 29...+31

Запорожье – + 27...+29

Донецк – + 27...+29

Луганск – + 27...+29

Харьков – + 27...+29

Киев – + 28...+30



Прогноз погоды в городах Украины на 30 июня / Изображение с сайта Укргидрометцентра