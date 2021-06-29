Температура повітря протягом дня у більшості областей України коливатиметься в межах +27...+31 градусів. Вночі температура знизиться удвічі: +15...+18 градусів вище нуля.
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Погода в Україні 30 червня
На переважній більшості областей України синоптики прогнозують грозові дощі і зливи. Негода накриє західні і центральні регіони. Увечері опади посиляться і поширяться на Вінниччину, Житомирщину, Кропивницький, Одещину, Миколаївщину та Херсонщину.
Також грозові дощі пройдуть завтра вдень на північному сході України. Сухо, але хмарно буде на Донеччині, Луганщині, Харківщині, Херсонщині і в Криму.
Як повідомляє синоптикиня Наталка Діденко, поблизу західних областей України пролягатиме лінія збіжності – зона зустрічі повітряних потоків. Уздовж таких ліній часто збираються купчасто-дощові хмари, а саме в таких місцях ллють дощі та гримлять грози.
Прогноз погоди у містах України на середу, 30 червня:
Ужгород – +31...+33
Львів – +29...+31
Івано-Франківськ – +29...+31
Тернопіль – +29...+31
Чернівці – +29...+31
Хмельницький – +29...+31
Луцьк – +29...+31
Рівне – +29...+31
Житомир – +29...+31
Вінниця – +29...+31
Одеса – +29...+31
Миколаїв – +29...+31
Херсон – +29...+31
Сімферополь – +29...+31
Кропивницький – +29...+31
Черкаси – +29...+31
Чернігів – +27...+29
Суми – +26...+28
Полтава – +29...+31
Дніпро – +29...+31
Запоріжжя – +27...+29
Донецьк – +27...+29
Луганськ – +27...+29
Харків – +27...+29
Київ – +28...+30
Прогноз погоди у містах України на 30 червня / Зображення з сайту Укргідрометцентру