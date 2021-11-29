Местами мокрый снег и похолодание: прогноз погоды на 30 ноября

Погода в Украине во вторник, 30 ноября, будет прохладной. В некоторых западных областях Украины будет падать мокрый снег с дождем, в восточных и южных – дождливо.

Погода на несколько градусов ниже, чем 29 ноября. Также на всей территории страны прогнозируют ветер.

Читайте также В первый день зимы не обойдется без снега: какие области припорошит белым

Погода в регионах Украины 30 ноября

В западных областях температура днем будет достигать ориентировочно 0...+4 градуса, зато ночью опустится до +1...-3 градусов. Кроме того, мокрый снег прогнозируют на Закарпатье, Львовщине, Волыни. В остальных областях будет солнечно.

В центре и на севере страны будет солнечно, однако температура воздуха также будет прохладной – в среднем 0...+5 градусов.

В южных и центральных областях прогнозируют более теплую погоду – до +3...+8 градусов. Ночью также будет ориентировочно +3...+8 градусов. Кроме того, дождливо в:

Луганской;

Донецкой;

Запорожской;

Херсонской областях;

а также в Симферополе.

Синоптик Наталья Диденко написала, что западный ветер будет порывистым. Именно поэтому она советует одеваться теплее.

В Киеве завершение ноября будет ветреным и холодным, днем не выше +2...+3 градуса. Какие-то серьезные осадки – вряд ли,

– сообщила Диденко.

Кроме того, синоптик посоветовала готовиться к зиме, ведь температура в ближайшие дни будет прохладной.

Погода в городах Украины 30 ноября

Ужгород – + 2...+4

Львов – 0...+2

Ивано-Франковск – 0...+2

Тернополь – +1...+3

Черновцы – + 2...+4

Хмельницкий – +1...+3

Луцк – +1...+3

Ровно – + 1...+3

Житомир – + 2...+4

Винница – + 2...+4

Одесса – + 4...+6

Николаев – + 4...+6

Херсон – + 5...+7

Симферополь – +10...+12

Кропивницкий – +3...+5

Черкассы – +3...+5

Чернигов – + 2...+4

Сумы – + 2...+4

Полтава – +3...+5

Днепр – + 4...+6

Запорожье – + 6...+8

Донецк – + 7...+9

Луганск – +7...+9

Харьков – + 5...+7

Киев – + 1...+3



Погода в Украине 30 ноября / Карта Укргидрометцентра