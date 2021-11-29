Местами мокрый снег и похолодание: прогноз погоды на 30 ноября
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине во вторник, 30 ноября, будет прохладной. В некоторых западных областях Украины будет падать мокрый снег с дождем, в восточных и южных – дождливо.
Погода на несколько градусов ниже, чем 29 ноября. Также на всей территории страны прогнозируют ветер.
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Погода в регионах Украины 30 ноября
В западных областях температура днем будет достигать ориентировочно 0...+4 градуса, зато ночью опустится до +1...-3 градусов. Кроме того, мокрый снег прогнозируют на Закарпатье, Львовщине, Волыни. В остальных областях будет солнечно.
В центре и на севере страны будет солнечно, однако температура воздуха также будет прохладной – в среднем 0...+5 градусов.
В южных и центральных областях прогнозируют более теплую погоду – до +3...+8 градусов. Ночью также будет ориентировочно +3...+8 градусов. Кроме того, дождливо в:
- Луганской;
- Донецкой;
- Запорожской;
- Херсонской областях;
- а также в Симферополе.
Синоптик Наталья Диденко написала, что западный ветер будет порывистым. Именно поэтому она советует одеваться теплее.
В Киеве завершение ноября будет ветреным и холодным, днем не выше +2...+3 градуса. Какие-то серьезные осадки – вряд ли,
– сообщила Диденко.
Кроме того, синоптик посоветовала готовиться к зиме, ведь температура в ближайшие дни будет прохладной.
Погода в городах Украины 30 ноября
Ужгород – + 2...+4
Львов – 0...+2
Ивано-Франковск – 0...+2
Тернополь – +1...+3
Черновцы – + 2...+4
Хмельницкий – +1...+3
Луцк – +1...+3
Ровно – + 1...+3
Житомир – + 2...+4
Винница – + 2...+4
Одесса – + 4...+6
Николаев – + 4...+6
Херсон – + 5...+7
Симферополь – +10...+12
Кропивницкий – +3...+5
Черкассы – +3...+5
Чернигов – + 2...+4
Сумы – + 2...+4
Полтава – +3...+5
Днепр – + 4...+6
Запорожье – + 6...+8
Донецк – + 7...+9
Луганск – +7...+9
Харьков – + 5...+7
Киев – + 1...+3
Погода в Украине 30 ноября / Карта Укргидрометцентра