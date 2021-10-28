Последняя суббота месяца будет радовать солнцем: прогноз погоды на 30 октября

Погода в Украине в субботу, 30 октября, будет достаточно теплой и комфортной. Осадков не прогнозируют вообще. В то же время во всех регионах обещают тепло.

Да, последняя суббота октября будет радовать украинцев погодой. Синоптики обещают благоприятную ситуацию в областях.

К теме По-осеннему тепло и солнечно: прогноз погоды на выходные 30 – 31 октября

Что прогнозируют на субботу

Самая низкая температура воздуха будет достигать +11...+13 градусов. Ее смогут ощутить жители Сумщины, Харьковщины, Полтавщины и Луганщины. Чуть выше градусы прогнозируют на Юге, Севере и в Центре. Зато теплее всего в субботу будет на Западе. Столбики термометров будут показывать от +14 до +18 градусов. Ночью не будет морозов. В западных областях – +2…+4, в восточных и южных – +5…+7.

Порывы ветра будут достигать 5-10 метров в секунду. Синоптик Наталья Диденко тоже подтвердила, что погода на выходных будет прекрасной.

Солнце, туманы, еще много красивых листьев на деревьях и под ногами. Тепло. Не буду разбавлять сухой прозой цифр и специфических сроков славную погоду в ближайшие выходные. Выбирайтесь на воздух,

– подчеркнула Диденко.

Какая погода будет в Киеве

В столице тоже прогнозируют солнце и тепло. Температура воздуха днем ​​будет +12…+14 градусов, ночью – +6…+8.

Погода в городах Украины 29 октября

Ужгород – +16...+18

Львов – +16...+18

Ивано-Франковск – +15...+17

Тернополь – +15...+17

Черновцы – +15...+17

Хмельницкий – +14...+16

Луцк – +15...+17

Ровно – +14...+16

Житомир – +12...+14

Винница – +12...+14

Одесса – +12...+14

Николаев – +12...+14

Херсон – +12...+14

Симферополь – +12...+14

Кропивницкий – +12...+14

Черкассы – +12...+14

Чернигов – +12...+14

Сумы – +11...+13

Полтава – +11...+13

Днепр – +12...+14

Запорожье – +12...+14

Донецк – +11...+13

Луганск – +11...+13

Харьков – +11...+13

Киев – +12...+14



Прогноз погоды на 30 октября / Карта Укргидрометцентра.

Текст поста Наталки Диденко:

Аж Апельмон удивляется, как прекрасны обещают быть завершающие выходные октября, зрелой осени.

30 – 31 октября – солнце, туманы, еще много красивых листьев на деревьях и под ногами. Тепло.

Не буду разбавлять сухой прозой цифр и специфических сроков славную погоду в ближайшие выходные. Выбирайтесь на воздух. Все будет хорошо.