Последняя суббота месяца будет радовать солнцем: прогноз погоды на 30 октября
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в субботу, 30 октября, будет достаточно теплой и комфортной. Осадков не прогнозируют вообще. В то же время во всех регионах обещают тепло.
Да, последняя суббота октября будет радовать украинцев погодой. Синоптики обещают благоприятную ситуацию в областях.
К теме По-осеннему тепло и солнечно: прогноз погоды на выходные 30 – 31 октября
Что прогнозируют на субботу
Самая низкая температура воздуха будет достигать +11...+13 градусов. Ее смогут ощутить жители Сумщины, Харьковщины, Полтавщины и Луганщины. Чуть выше градусы прогнозируют на Юге, Севере и в Центре. Зато теплее всего в субботу будет на Западе. Столбики термометров будут показывать от +14 до +18 градусов. Ночью не будет морозов. В западных областях – +2…+4, в восточных и южных – +5…+7.
Порывы ветра будут достигать 5-10 метров в секунду. Синоптик Наталья Диденко тоже подтвердила, что погода на выходных будет прекрасной.
Солнце, туманы, еще много красивых листьев на деревьях и под ногами. Тепло. Не буду разбавлять сухой прозой цифр и специфических сроков славную погоду в ближайшие выходные. Выбирайтесь на воздух,
– подчеркнула Диденко.
Какая погода будет в Киеве
В столице тоже прогнозируют солнце и тепло. Температура воздуха днем будет +12…+14 градусов, ночью – +6…+8.
Погода в городах Украины 29 октября
Ужгород – +16...+18
Львов – +16...+18
Ивано-Франковск – +15...+17
Тернополь – +15...+17
Черновцы – +15...+17
Хмельницкий – +14...+16
Луцк – +15...+17
Ровно – +14...+16
Житомир – +12...+14
Винница – +12...+14
Одесса – +12...+14
Николаев – +12...+14
Херсон – +12...+14
Симферополь – +12...+14
Кропивницкий – +12...+14
Черкассы – +12...+14
Чернигов – +12...+14
Сумы – +11...+13
Полтава – +11...+13
Днепр – +12...+14
Запорожье – +12...+14
Донецк – +11...+13
Луганск – +11...+13
Харьков – +11...+13
Киев – +12...+14
Прогноз погоды на 30 октября / Карта Укргидрометцентра.
Текст поста Наталки Диденко:
Аж Апельмон удивляется, как прекрасны обещают быть завершающие выходные октября, зрелой осени.
30 – 31 октября – солнце, туманы, еще много красивых листьев на деревьях и под ногами. Тепло.
Не буду разбавлять сухой прозой цифр и специфических сроков славную погоду в ближайшие выходные. Выбирайтесь на воздух. Все будет хорошо.