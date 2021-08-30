Лето будет прощаться с украинцами дождями и прохладой: прогноз погоды на 31 августа
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине во вторник, 31 августа, будет свежей и дождевой. Осадки прогнозируют в большинстве областей, а температура воздуха будет колебаться от +17 до +31 градуса.
В последний день лета почти во всех регионах будет уже осенняя погода – дожди и прохлада, однако на жителей некоторых областей все еще ждет солнечный и жаркий день.
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Погода в регионах
Дожди ожидают в западных, восточных и части северных областей. На остальной территории, по словам синоптика Натальи Диденко, антициклон обеспечит погоду без осадков, будут солнечные просветления. Больше всего солнце и тепло будут радовать жителей Юга.
Свежее всего будет на Западе – температура воздуха там составит в среднем +19...+21 градус, самых высоких отметок термомеры будут достигать в восточных и южных областях – +28...+30 градусов.
В Киеве дождей не прогнозируют, воздух прогреется до +21...+23 градусов.
Прогноз погоды в городах Украины на вторник, 31 августа:
Львов – +18...+20
Ивано-Франковск – +19...+21
Тернополь – +19...+21
Черновцы – +19...+21
Хмельницкий – +19...+21
Луцк – +18...+20
Ровно – +19...+21
Житомир – +19...+21
Винница – +20...+22
Одесса – 25...+27
Николаев – +27...+29
Херсон – +29...+31
Симферополь – 28...+30
Кропивницкий – +24...+26
Черкассы – +24...+26
Чернигов – +22 .. +24
Сумы – +23...+25
Полтава – 25...+27
Днепр – +27...+29
Запорожье – +29...+31
Донецк – 28...+30
Луганск – 28...+30
Харьков – +28...+30
Киев – +23...+25
Прогноз погоды 31 августа / Скриншот с сайта Укргидрометцентра
Текст публикации Натальи Диденко:
Дожди, которые сегодня идут и будут идти с запада на восток, завтра задержатся, собственно, на Востоке Украины, на северной Сумщине и местами в западных областях.
На остальной территории в течение дня вторника дожди выпихнет антициклон, будут солнечные прояснения – Север, Центр, Юг. Карта 1.
31 августа лето будет устраиваться в своем синоптическом "интерсити" несколько хаотично.
На Западе +17 +22, на севере +19 +24, на Востоке, Юге, в большинстве центральных областей +23 +28 градусов.
В Киеве дождь будет сегодня вечером, ближайшей ночью. Днем 31 августа в столице прояснит. Максимальная температура воздуха будет крутиться возле 23 градусов.
Итак, для путешествия на юг погода для лета – летная)