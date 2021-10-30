Солнечно и тепло днем, а местами мороз ночью: прогноз погоды на 31 октября
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в воскресенье, 31 октября, будет солнечной и без осадков. Правда, фактически во всех областях будет на несколько градусов холоднее, чем 30 октября.
Во многих регионах страны прогнозируют чрезвычайный уровень пожарной опасности. В частности речь идет о западных, восточных областях и некоторых центральных и южных регионах страны.
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Прогноз погоды в регионах Украины 31 октября
На Западе в воскресенье, 31 октября, будет теплая погода – в среднем +12...+14 градусов. Аналогичная ситуация наблюдается в центральной Украине, в восточном регионе и в других областях.
Правда в некоторых восточных и западных областях синоптики ночью прогнозируют похолодание, в частности:
- до -2...-4 градусов на Луганщине;
- 0...+ 2 градуса на Харьковщине, Донетчине, Закарпатье, Львовщине, Буковине, Прикарпатье.
В Киеве в течение 31 октября будет +11...+ 13 градусов, а ночью – + 2...+4. Также прогнозируют солнце.
30-31 октября – Солнце, туманы, много еще красивой листвы на деревьях и под ногами. Тепло,
– лаконично написала синоптик Наталья Диденко.
Кроме того, с 30 октября по 2 ноября в западных, восточных, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Винницкой, Житомирской, Киевской областях и в Крыму будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Прогноз погоды в городах Украины 31 октября
Ужгород – +12...+14
Львов – +12...+14
Ивано-Франковск – +12...+14
Тернополь – +11...+13
Черновцы – +12...+14
Хмельницкий – +11...+13
Луцк – +13...+15
Ровно – + 13...+15
Житомир – +11...+13
Винница – + 11...+13
Одесса – +10...+12
Николаев – +12...+14
Херсон – + 12...+14
Симферополь – +14...+16
Кропивницкий – +10...+12
Черкассы – +10...+12
Чернигов – +10...+12
Сумы – +10...+12
Полтава – +10...+12
Днепр – + 12...+14
Запорожье – + 11...+13
Донецк – + 12...+14
Луганск – +11...+13
Харьков – +10...+12
Киев – + 11...+13