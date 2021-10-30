Солнечно и тепло днем, а местами мороз ночью: прогноз погоды на 31 октября

Погода в Украине в воскресенье, 31 октября, будет солнечной и без осадков. Правда, фактически во всех областях будет на несколько градусов холоднее, чем 30 октября.

Во многих регионах страны прогнозируют чрезвычайный уровень пожарной опасности. В частности речь идет о западных, восточных областях и некоторых центральных и южных регионах страны.

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Прогноз погоды в регионах Украины 31 октября

На Западе в воскресенье, 31 октября, будет теплая погода – в среднем +12...+14 градусов. Аналогичная ситуация наблюдается в центральной Украине, в восточном регионе и в других областях.

Правда в некоторых восточных и западных областях синоптики ночью прогнозируют похолодание, в частности:

до -2...-4 градусов на Луганщине;

0...+ 2 градуса на Харьковщине, Донетчине, Закарпатье, Львовщине, Буковине, Прикарпатье.

В Киеве в течение 31 октября будет +11...+ 13 градусов, а ночью – + 2...+4. Также прогнозируют солнце.

30-31 октября – Солнце, туманы, много еще красивой листвы на деревьях и под ногами. Тепло,

– лаконично написала синоптик Наталья Диденко.

Кроме того, с 30 октября по 2 ноября в западных, восточных, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Винницкой, Житомирской, Киевской областях и в Крыму будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Прогноз погоды в городах Украины 31 октября

Ужгород – +12...+14

Львов – +12...+14

Ивано-Франковск – +12...+14

Тернополь – +11...+13

Черновцы – +12...+14

Хмельницкий – +11...+13

Луцк – +13...+15

Ровно – + 13...+15

Житомир – +11...+13

Винница – + 11...+13

Одесса – +10...+12

Николаев – +12...+14

Херсон – + 12...+14

Симферополь – +14...+16

Кропивницкий – +10...+12

Черкассы – +10...+12

Чернигов – +10...+12

Сумы – +10...+12

Полтава – +10...+12

Днепр – + 12...+14

Запорожье – + 11...+13

Донецк – + 12...+14

Луганск – +11...+13

Харьков – +10...+12

Киев – + 11...+13



Прогноз погоды на 31 октября / Карта Укргидрометцентра