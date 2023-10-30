Осень поражает теплом: в каких областях еще пригреет до +24 градусов

Последний день октября порадует украинцев теплом. В части областей столбики термометров снова достигнут +24 градусов.

Об этом в эксклюзивном комментарии 24 Каналу рассказала синоптик Укргидрометцентра. Наталья Птуха отметила, что в октябре были достаточно высокие значения температуры.

Интересно Какая будет зима в Украине: теплая или с сильными морозами и снегом

Где прогнозируют самую высокую температуру

31 октября в большинстве областей будет преобладать солнечная погода без осадков. Соответственно, ожидаются высокие значения температуры.

Синоптик отметила, что ночью температура будет в пределах 7 – 14 градусов. Впрочем, в восточных областях чуть ниже. Там 4 – 10 тепла.

В дневные часы остается температура достаточно высокой. Особенно завтра (31 октября – 24 Канал) – 14 – 20 градусов, а по Югу страны даже до +24 прогреется воздух. То есть там еще очень комфортно,

– подчеркнула Наталья Птуха.

Пока в Украине преобладает ветер южного направления. Как раз это и обеспечивают поступление более теплой воздушной массы и довольно высокие, как для конца октября, температуры.

Важно Есть погибшие, древопад, проблемы со светом: Киевщину и другие области накрыл ураган

Обратите внимание! 31 октября в Карпатах могут быть порывы 19 – 24 метра в секунду. Для горных регионов это – I уровень опасности, в пределах нормы во время прохождения фронтов.

Далее кое-где по всей территории Украины ожидаются порывы 17 – 20 метров в секунду.

Не такие, как были в субботу, но все равно более ветреная погода будет вместе с облачностью и дождем. Традиционная осенняя,

– добавила Птуха.

Смотрите также Первые прогнозы на декабрь 2023: ударят ли лютые морозы и засыплет снегом

Где во вторник будут дожди

Представитель Укргидрометцентра отметила, что во второй половине дня Запад уже начнет встречать очередной атмосферный фронт. Он принесет больше облачности, дождливую погоду.

Так что жители западных областей, перед выходом на улицу, лучше прихватите с собой зонт.