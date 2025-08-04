На этой неделе погода в Украине будет переменчивой. Снова ожидаются температурные качели. Кое-где пригреть почти до +40 градусов. Между тем, в других областях будут идти дожди и грозы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз метеоролога Игоря Кибальчича на Meteoprog.ua.

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Какой будет погода на этой неделе, 4 – 10 августа?

В первой половине недели на большей части территории Украины будут идти дожди разной интенсивности. Все из-за влияния атмосферных фронтов и циклонической деятельности. Иногда будут шквалы и грозы.

Впрочем, во второй половине недели уже ожидается малооблачная и сухая погода вследствие развития молодого антициклона.

Жарче всего будет в юго-восточных регионах и Крыму. Также здесь сохранится самый высокий уровень пожарной опасности.

В понедельник, 4 августа, на Востоке и Северо-Востоке, днем также на Западе дожди, временами с грозой. На остальной территории без существенных осадков. Днем +25 – +31, однако на Юго-Востоке до +36 градусов.

Во вторник, 5 августа, в Украине без осадков, только на Западе местами возможны кратковременные дожди и грозы.

Ветер северо-западного направления, 5 – 10 метров в секунду. Ночью +14 – +20 градусов, днем +25 – +30. На Юге +16 – +21 и +30 – +35 градусов соответственно.

В среду, 6 августа, ночью на Западе, днем в центральных и северных регионах небольшие, местами умеренные дожди. Днем также возможны грозы, шквалы и град.

Ветер будет переменных направлений, днем на Западе северо-западный, 7 – 12 метров в секунду. Ночью в западных и северных областях +13 – +18 градусов, днем +20 – +28. На остальной территории +18 – +23 и +32 – +37 градусов соответственно.

В четверг, 7 августа, ночью в центральных областях, днем местами в восточных и южных ожидаются кратковременные дожди и грозы, местами возможны шквалы, 15 – 20 метров в секунду.

Ветер преимущественно северо-западный, 7 – 12 метров в секунду, в центральных и южных областях порывы, 17 – 22 метра в секунду.

Ночью на Западе и Севере снижение температуры до +8 – +15 градусов, днем +22 – +27. На остальной территории ночью +17 – +22, днем +27 – +32, однако в Крыму и на Донбассе +33 – +38 градусов.

В пятницу, 8 августа, ожидается малооблачная и сухая погода. Только ночью на Востоке и в Крыму возможны кратковременные грозовые дожди. Ветер северный, 5 – 10 метров в секунду, днем на Юге местами возможны порывы, 15 – 20 метров в секунду.

Ночью в западных и северных областях +8 – +15, днем +23 – +28. На остальной территории ночью +15 – +20, днем +28 – +33 градуса.

В субботу, 9 августа, по всей Украине будет преобладать малооблачная и сухая погода. Осадки не ожидаются. Ветер восточный, на Западе юго-восточный, 5 – 10 метров на секунду.

Ночью +12 – +18 градусов, днем +27 – +32. На Юге местами +33 – +36 градусов.

В воскресенье, 10 августа, во всех регионах ожидается малооблачная и сухая погода. Ветер преимущественно восточного направления, 5 – 10 метров в секунду. На Юге и в Крыму местами порывы, 15 – 20 метров в секунду.

Ночью +14 – +20 градусов, днем +28 – +33 градуса. В южных и местами центральных областях +33 – +38 градусов.