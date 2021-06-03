Прогноз погоды на 4 июня: в Украину придет потепление, на Востоке – дожди

В пятницу, 4 июня, жители большинства регионов Украины наконец почувствуют, что пришло потепление. Температура воздуха будет колебаться от +15 на Востоке до +22 на Западе.

На Западе будет облачно, но без осадков. Теплее всего – в Закарпатской, Волынской, Ровенской и Львовской областях. Там столбики термометров будут показывать от +20 до + 22 градусов.

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Температура на Юге будет колебаться от +17...+ 19 в Херсонской области и в оккупированном Крыму (там же прогнозируют дожди) до +18...+ 21 в Одесской и Николаевской областях.

На Востоке небо будет покрыто облаками, в течение дня там не будут прекращаться дожди. Днем воздух сможет прогреться максимум до +17 градусов.

В то же время в центральных областях следует ожидать разной погоды. В Запорожской и Днепропетровской областях также будет дождливо, а вот в других регионах – будет облачно с прояснениями.

Север Украины также "поддержит" тенденцию к потеплению, днем в области прогнозируют до +21. В Сумской области – немного холоднее. Осадков не будет.

Весь день 4 июня в Киеве будет облачно. Впрочем, зонтики можно оставить дома – дождей не прогнозируют. Температура в столице будет колебаться от +19 до + 21.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

Синоптик Наталья Диденко отметила, что 4 июня циклон и его атмосферные фронты снова будут поливать дождями Восток и Юг Украины.

Будут забрасывать влагу и в центральные области и немного дотягиваться до северной части. Однако, в большинстве областей Севера и Запада все же будет сухая погода,

– уточнила она.

И добавила, что температура воздуха наконец начнет постепенно повышаться, днем прогнозируют до +17...+22 градуса. "Свежее" будет только на южном Востоке.

Прогноз погоды в городах Украины на пятницу, 4 июня

Ужгород – +20...+22

Львов – +20...+22

Ивано-Франковск – +19...+21

Тернополь – +19...+21

Черновцы – +18...+20

Хмельницкий – +19...+21

Луцк – +20...+22

Ровно – +20...+22

Житомир – +19...+21

Винница – +18...+20

Одесса – +19...+21

Николаев – +18...+20

Херсон – +17...+19

Симферополь – +17...+19

Кропивницкий – +18...+20

Черкассы – +18...+20

Чернигов – +19...+21

Сумы – +18...+20

Полтава – +18...+20

Днепр – +16...+18

Запорожье – +16...+18

Донецк – +15...+17

Луганск – +15...+17

Харьков – +15...+17

Киев – +19...+21



Погода в Украине 4 июня / Карта Укргидрометцентра