Прогноз погоды на 4 июня: в Украину придет потепление, на Востоке – дожди

В пятницу, 4 июня, жители большинства регионов Украины наконец почувствуют, что пришло потепление. Температура воздуха будет колебаться от +15 на Востоке до +22 на Западе.
На Западе будет облачно, но без осадков. Теплее всего – в Закарпатской, Волынской, Ровенской и Львовской областях. Там столбики термометров будут показывать от +20 до + 22 градусов.
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Температура на Юге будет колебаться от +17...+ 19 в Херсонской области и в оккупированном Крыму (там же прогнозируют дожди) до +18...+ 21 в Одесской и Николаевской областях.
На Востоке небо будет покрыто облаками, в течение дня там не будут прекращаться дожди. Днем воздух сможет прогреться максимум до +17 градусов.
В то же время в центральных областях следует ожидать разной погоды. В Запорожской и Днепропетровской областях также будет дождливо, а вот в других регионах – будет облачно с прояснениями.
Север Украины также "поддержит" тенденцию к потеплению, днем в области прогнозируют до +21. В Сумской области – немного холоднее. Осадков не будет.
Весь день 4 июня в Киеве будет облачно. Впрочем, зонтики можно оставить дома – дождей не прогнозируют. Температура в столице будет колебаться от +19 до + 21.
Прогноз погоды от Наталки Диденко
Синоптик Наталья Диденко отметила, что 4 июня циклон и его атмосферные фронты снова будут поливать дождями Восток и Юг Украины.
Будут забрасывать влагу и в центральные области и немного дотягиваться до северной части. Однако, в большинстве областей Севера и Запада все же будет сухая погода,
– уточнила она.
И добавила, что температура воздуха наконец начнет постепенно повышаться, днем прогнозируют до +17...+22 градуса. "Свежее" будет только на южном Востоке.
Прогноз погоды в городах Украины на пятницу, 4 июня
Ужгород – +20...+22
Львов – +20...+22
Ивано-Франковск – +19...+21
Тернополь – +19...+21
Черновцы – +18...+20
Хмельницкий – +19...+21
Луцк – +20...+22
Ровно – +20...+22
Житомир – +19...+21
Винница – +18...+20
Одесса – +19...+21
Николаев – +18...+20
Херсон – +17...+19
Симферополь – +17...+19
Кропивницкий – +18...+20
Черкассы – +18...+20
Чернигов – +19...+21
Сумы – +18...+20
Полтава – +18...+20
Днепр – +16...+18
Запорожье – +16...+18
Донецк – +15...+17
Луганск – +15...+17
Харьков – +15...+17
Киев – +19...+21
Погода в Украине 4 июня / Карта Укргидрометцентра