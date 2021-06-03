На Заході буде хмарно, але без опадів. Найтепліше – у Закарпатській, Волинській, Рівненській та Львівській областях. Там стовпчики термометрів показуватимуть від +20 до +22 градусів.
Читайте також На Дніпропетровщині через зливу почав руйнуватися міст: фото
Температура на Півдні коливатиметься від +17...+19 на Херсонщині та в окупованому Криму (там же прогнозують дощі) до +18...+21 в Одеській та Миколаївській областях.
На Сході небо буде вкрите хмарами, протягом дня там не припинятимуться дощі. Вдень повітря зможе прогрітися щонайбільше до +17 градусів.
Водночас у центральних областях слід очікувати різної погоди. У Запорізькій та Дніпропетровській областях також дощитиме, а от в інших регіонах – буде хмарно з проясненнями.
Північ України також "підтримає" тенденцію до потепління, вдень на Чернігівщині прогнозують до +21. На Сумщині – трішки холодніше. Опадів не буде.
Весь день 4 червня у Києві буде хмарно. Втім, парасольки можна залишити вдома – дощів не прогнозують. Температура у столиці коливатиметься від +19 до +21.
Прогноз погоди від Наталки Діденко
Синоптикиня Наталка Діденко зазначила, що 4 червня циклон та його атмосферні фронти знову поливатимуть дощами Схід та Південь України.
Закидатимуть вологу й у центральні області та трохи дотягуватимуться до північної частини. Проте у більшості областей Півночі та Заходу все ж буде суха погода,
– уточнила вона.
Й додала, що температура повітря нарешті почне поступово підвищуватися, вдень прогнозують до +17...+22 градуси. "Свіжіше" буде лише на південному Сході.
Прогноз погоди у містах України на п'ятницю, 4 червня
Ужгород – +20...+22
Львів – +20...+22
Івано-Франківськ – +19...+21
Тернопіль – +19...+21
Чернівці – +18...+20
Хмельницький – +19...+21
Луцьк – +20...+22
Рівне – +20...+22
Житомир – +19...+21
Вінниця – +18...+20
Одеса – +19...+21
Миколаїв – +18...+20
Херсон – +17...+19
Сімферополь – +17...+19
Кропивницький – +18...+20
Черкаси – +18...+20
Чернігів – +19...+21
Суми – +18...+20
Полтава – +18...+20
Дніпро – +16...+18
Запоріжжя – +16...+18
Донецьк – +15...+17
Луганськ – +15...+17
Харків – +15...+17
Київ – +19...+21
Погода в Україні 4 червня / Карта Укргідрометцентру