Прогноз погоды на 5 августа: в Украине будет жарко и солнечно, на западе – дожди
Погода в Украине в среду, 5 августа, будет в основном солнечной и жаркой. Правда, на небе можно будет заметить облака. В некоторых западных регионах вероятен дождь. Температура воздуха в среднем составит +29... +31 градус.
Прогноз погоды на 5 августа от Наталки Диденко
По словам известного синоптика, среда в Украине будет жаркой. Днем столбики термометров поднимутся до +27... +32 градусов. В то же время много будет Солнца и белых кучевых облаков. Последнее, по ее словам, является признаком хорошей погоды. Об этом Диденко написала в фейсбуке.
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Относительно западной части Украины, то сюда подойдет атмосферный фронт. Поэтому в этих регионах следует ожидать периодические грозовые дожди, но не везде. В частности, на Тернопольщине и Хмельнитчине – без существенных осадков.
Диденко добавляет, что днем дожди будут не такими сильными, но вероятность останется. Там, где будут идти дожди, температура воздуха будет ниже, – + 22 ... + 26 градусов.
В Киеве 5 августа будет солнечно и жарко. Воздух прогреется до +30 градусов.
Что говорят в Укргидрометцентре
По данным центра, дожди вероятны на Закарпатье, Прикарпатье, Львовщине и Тернопольщине. На остальной территории – без осадков, только небо будут укрывать небольшие облака.
Меньше всего воздух прогреется на Закарпатье, Львовщине и Волыни. Здесь столбики термометров поднимутся до +27... +29. А жарче всего будет на Николаевщине, Херсонщине и в Крыму – +30... +32 градуса.
Ветер будет дуть с востока и северо-востока. Его скорость составит 5-10 метров в секунду.
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Температура воздуха в городах Украины в среду, 5 августа
Ужгород – +27...+29
Львов – +27...+29
Ивано-Франковск – +28...+30
Тернополь – +29...+31
Черновцы – +30...+32
Хмельницкий – +29...+31
Луцк – +27...+29
Ровно – +28...+30
Житомир – +29...+31
Винница – +29...+31
Одесса – +29...+31
Николаев – +30...+32
Херсон – +30...+32
Симферополь – +30...+32
Кропивницкий – +29...+31
Черкассы – +29...+31
Чернигов – +29...+31
Сумы – +29...+31
Полтава – +29...+31
Днепр – +30...+32
Запорожье – +29...+31
Донецк – +29...+31
Луганск – +28...+30
Харьков – +28...+30
Киев – +29...+31
Прогноз погоды на 5 августа в Украине / Данные Укргидрометцентра