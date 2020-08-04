Погода в Украине в среду, 5 августа, будет в основном солнечной и жаркой. Правда, на небе можно будет заметить облака. В некоторых западных регионах вероятен дождь. Температура воздуха в среднем составит +29... +31 градус.

Прогноз погоды на 5 августа от Наталки Диденко

По словам известного синоптика, среда в Украине будет жаркой. Днем столбики термометров поднимутся до +27... +32 градусов. В то же время много будет Солнца и белых кучевых облаков. Последнее, по ее словам, является признаком хорошей погоды. Об этом Диденко написала в фейсбуке.

Советуем ознакомиться Каким будет август в Украине: прогноз погоды от синоптиков

Относительно западной части Украины, то сюда подойдет атмосферный фронт. Поэтому в этих регионах следует ожидать периодические грозовые дожди, но не везде. В частности, на Тернопольщине и Хмельнитчине – без существенных осадков.

Диденко добавляет, что днем дожди будут не такими сильными, но вероятность останется. Там, где будут идти дожди, температура воздуха будет ниже, – + 22 ... + 26 градусов.

В Киеве 5 августа будет солнечно и жарко. Воздух прогреется до +30 градусов.

Что говорят в Укргидрометцентре

По данным центра, дожди вероятны на Закарпатье, Прикарпатье, Львовщине и Тернопольщине. На остальной территории – без осадков, только небо будут укрывать небольшие облака.

Меньше всего воздух прогреется на Закарпатье, Львовщине и Волыни. Здесь столбики термометров поднимутся до +27... +29. А жарче всего будет на Николаевщине, Херсонщине и в Крыму – +30... +32 градуса.

Ветер будет дуть с востока и северо-востока. Его скорость составит 5-10 метров в секунду.

Обратите внимание В Мукачево зафиксировали песчаную бурю: видео стихии

Температура воздуха в городах Украины в среду, 5 августа

Ужгород – +27...+29

Львов – +27...+29

Ивано-Франковск – +28...+30

Тернополь – +29...+31

Черновцы – +30...+32

Хмельницкий – +29...+31

Луцк – +27...+29

Ровно – +28...+30

Житомир – +29...+31

Винница – +29...+31

Одесса – +29...+31

Николаев – +30...+32

Херсон – +30...+32

Симферополь – +30...+32

Кропивницкий – +29...+31

Черкассы – +29...+31

Чернигов – +29...+31

Сумы – +29...+31

Полтава – +29...+31

Днепр – +30...+32

Запорожье – +29...+31

Донецк – +29...+31

Луганск – +28...+30

Харьков – +28...+30

Киев – +29...+31

Прогноз погоды на 5 августа в Украине / Данные Укргидрометцентра