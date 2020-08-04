Прогноз погоди на 5 серпня: в Україні буде спекотно та сонячно, на заході – дощі
Погода в Україні в середу, 5 серпня, буде здебільшого сонячною та спекотною. Щоправда, на небі можна буде помітити хмари. У деяких західних регіонах є імовірним дощ. Температура повітря в середньому становитиме +29… +31 градус.
Прогноз погоди на 5 серпня від Наталки Діденко
За словами відомої синоптикині, середа в Україні буде спекотною. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +27… +32 градусів. Водночас багато буде сонця та білих купчастих хмар. Останнє, за її словами, є ознакою гарної погоди. Про це Діденко написала у фейсбуці.
Радимо ознайомитися Яким буде серпень в Україні: прогноз погоди від синоптиків
Щодо західної частини України, то сюди підійде атмосферний фронт. Тому в цих регіонах слід очікувати періодичні грозові дощі, але не скрізь. Зокрема, на Тернопільщині та Хмельниччині – без істотних опадів.
Діденко додає, що вдень дощі будуть не такими сильними, але імовірність залишиться. Там, де йтимуть дощі, температура повітря буде нижчою, – +22… +26 градусів.
У Києві 5 серпня буде сонячно та спекотно. Повітря прогріється до +30 градусів.
Що кажуть в Укргідрометцентрі
За даними центру, дощі є імовірними на Закарпатті, Прикарпатті, Львівщині та Тернопільщині. На решті території – без опадів, лише небо вкриватимуть невеличкі хмарки.
Найменше повітря програється на Закарпатті, Львівщині та Волині. Тут стовпчики термометрів піднімуться до +27… +29. А найспектоніше буде на Миколаївщині, Херсонщині та в Криму – +30… +32 градуси.
Вітер дутиме зі сходу та з північного сходу. Його швидкість становитиме 5 – 10 метрів за секунду.
Зверніть увагу У Мукачеві зафіксували піщану бурю: відео стихії
Температура повітря в містах України в середу, 5 серпня
Ужгород – +27…+29
Львів – +27…+29
Івано-Франківськ – +28…+30
Тернопіль – +29…+31
Чернівці – +30…+32
Хмельницький – +29…+31
Луцьк – +27…+29
Рівне – +28…+30
Житомир – +29…+31
Вінниця – +29…+31
Одеса – +29…+31
Миколаїв – +30…+32
Херсон – +30…+32
Сімферополь – +30…+32
Кропивницький – +29…+31
Черкаси – +29…+31
Чернігів – +29…+31
Суми – +29…+31
Полтава – +29…+31
Дніпро – +30…+32
Запоріжжя – +29…+31
Донецьк – +29…+31
Луганськ – +28…+30
Харків – +28…+30
Київ – +29…+31
Прогноз погоди на 5 серпня в Україні / Дані Укргідрометцентру