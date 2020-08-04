Погода в Україні в середу, 5 серпня, буде здебільшого сонячною та спекотною. Щоправда, на небі можна буде помітити хмари. У деяких західних регіонах є імовірним дощ. Температура повітря в середньому становитиме +29… +31 градус.

Прогноз погоди на 5 серпня від Наталки Діденко

За словами відомої синоптикині, середа в Україні буде спекотною. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +27… +32 градусів. Водночас багато буде сонця та білих купчастих хмар. Останнє, за її словами, є ознакою гарної погоди. Про це Діденко написала у фейсбуці.

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Щодо західної частини України, то сюди підійде атмосферний фронт. Тому в цих регіонах слід очікувати періодичні грозові дощі, але не скрізь. Зокрема, на Тернопільщині та Хмельниччині – без істотних опадів.

Діденко додає, що вдень дощі будуть не такими сильними, але імовірність залишиться. Там, де йтимуть дощі, температура повітря буде нижчою, – +22… +26 градусів.

У Києві 5 серпня буде сонячно та спекотно. Повітря прогріється до +30 градусів.

Що кажуть в Укргідрометцентрі

За даними центру, дощі є імовірними на Закарпатті, Прикарпатті, Львівщині та Тернопільщині. На решті території – без опадів, лише небо вкриватимуть невеличкі хмарки.

Найменше повітря програється на Закарпатті, Львівщині та Волині. Тут стовпчики термометрів піднімуться до +27… +29. А найспектоніше буде на Миколаївщині, Херсонщині та в Криму – +30… +32 градуси.

Вітер дутиме зі сходу та з північного сходу. Його швидкість становитиме 5 – 10 метрів за секунду.

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Температура повітря в містах України в середу, 5 серпня

Ужгород – +27…+29

Львів – +27…+29

Івано-Франківськ – +28…+30

Тернопіль – +29…+31

Чернівці – +30…+32

Хмельницький – +29…+31

Луцьк – +27…+29

Рівне – +28…+30

Житомир – +29…+31

Вінниця – +29…+31

Одеса – +29…+31

Миколаїв – +30…+32

Херсон – +30…+32

Сімферополь – +30…+32

Кропивницький – +29…+31

Черкаси – +29…+31

Чернігів – +29…+31

Суми – +29…+31

Полтава – +29…+31

Дніпро – +30…+32

Запоріжжя – +29…+31

Донецьк – +29…+31

Луганськ – +28…+30

Харків – +28…+30

Київ – +29…+31



Прогноз погоди на 5 серпня в Україні / Дані Укргідрометцентру