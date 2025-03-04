Воздушные потоки будут нести теплый воздух, ожидается потепление по сравнению с предыдущими днями. Также местами специалисты обещают туман. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

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Погода на 5 марта

По данным синоптиков, на Закарпатье и в Карпатах ночью и утром местами будет туман. Ветер будет двигаться в западном направлении, со скоростью от 7 до 12 метров в секунду. Кроме Закарпатья, южных областей и Донецкой области порывы будут достигать от 15 до 20 метров в секунду.

Температура ночью будет от 0 до 5 градусов тепла, в Карпатах и на Закарпатье обещают от 0 до 5 градусов мороза. Днем ожидаются от 9 до 14 градусов тепла, на Прикарпатье пригреет до 17 градусов. В то же время на востоке и северо-востоке страны прогнозируют от 4 до 9 градусов тепла.

5 марта активные процессы в атмосфере будут происходить к северу от территории Украины, а нашу погоду без осадков будет продолжать определять полоса повышенного атмосферного давления, протянувшаяся из Западной Европы,
– говорится в сообщении.

Температура в крупных городах

  • Киев +10 – +12;
  • Ужгород +11 – +13;
  • Львов +13 – +15;
  • Ивано-Франковск +14 – +16;
  • Тернополь +13 – +15;
  • Черновцы +14 – +16;
  • Хмельницкий +13 – +15;
  • Луцк +12 – +14;
  • Ровно +12 – +14;
  • Житомир +11 – +13;
  • Винница +12 – +14;
  • Одесса +9 – +11;
  • Николаев +12 – +14;
  • Херсон +11 – +13;
  • Симферополь +11 – +13;
  • Кропивницкий +11 – +13;
  • Черкассы +11 – +13;
  • Чернигов +9 – +11;
  • Сумы +8 – +10;
  • Полтава +9 – +11;
  • Днепр +9 – +11;
  • Запорожье +10 – +12;
  • Донецк +5 – +7;
  • Луганск +5 – +7;
  • Харьков +6 – +8.

Погода на 5 марта 2025 года
Погода на 5 марта 2025 года / Инфографика Укргидрометцентра на 5 марта 2025 года