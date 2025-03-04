Повітряні потоки нестимуть тепле повітря, очікується потепління у порівнянні з попередніми днями. Також подекуди фахівці обіцяють туман. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

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Погода на 5 березня

За даними синоптиків, на Закарпатті та в Карпатах вночі та вранці місцями буде туман. Вітер рухатиметься у західному напрямку, зі швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду. Крім Закарпаття, південних областей та Донецької області пориви сягатимуть від 15 до 20 метрів за секунду.

Температура вночі буде від 0 до 5 градусів тепла, в Карпатах і на Закарпатті обіцяють від 0 до 5 градусів морозу. Вдень очікуються від 9 до 14 градусів тепла, на Прикарпатті пригріє до 17 градусів. Водночас на сході та північному сході країни прогнозують від 4 до 9 градусів тепла.

5 березня активні процеси в атмосфері відбуватимуться на північ від території України, а нашу погоду без опадів продовжуватиме визначатиме смуга підвищеного атмосферного тиску, що простяглася з Західної Європи,

– ідеться у повідомленні.

Температура у великих містах

Київ +10 – +12;

Ужгород +11 – +13;

Львів +13 – +15;

Івано-Франківськ +14 – +16;

Тернопіль +13 – +15;

Чернівці +14 – +16;

Хмельницький +13 – +15;

Луцьк +12 – +14;

Рівне +12 – +14;

Житомир +11 – +13;

Вінниця +12 – +14;

Одеса +9 – +11;

Миколаїв +12 – +14;

Херсон +11 – +13;

Сімферополь +11 – +13;

Кропивницький +11 – +13;

Черкаси +11 – +13;

Чернігів +9 – +11;

Суми +8 – +10;

Полтава +9 – +11;

Дніпро +9 – +11;

Запоріжжя +10 – +12;

Донецьк +5 – +7;

Луганськ +5 – +7;

Харків +6 – +8.



Погода на 5 березня 2025 року / Інфографіка Укргідрометцентру