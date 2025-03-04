Повітряні потоки нестимуть тепле повітря, очікується потепління у порівнянні з попередніми днями. Також подекуди фахівці обіцяють туман. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

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Погода на 5 березня

За даними синоптиків, на Закарпатті та в Карпатах вночі та вранці місцями буде туман. Вітер рухатиметься у західному напрямку, зі швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду. Крім Закарпаття, південних областей та Донецької області пориви сягатимуть від 15 до 20 метрів за секунду.

Температура вночі буде від 0 до 5 градусів тепла, в Карпатах і на Закарпатті обіцяють від 0 до 5 градусів морозу. Вдень очікуються від 9 до 14 градусів тепла, на Прикарпатті пригріє до 17 градусів. Водночас на сході та північному сході країни прогнозують від 4 до 9 градусів тепла.

5 березня активні процеси в атмосфері відбуватимуться на північ від території України, а нашу погоду без опадів продовжуватиме визначатиме смуга підвищеного атмосферного тиску, що простяглася з Західної Європи,
– ідеться у повідомленні.

Температура у великих містах

  • Київ +10 – +12;
  • Ужгород +11 – +13;
  • Львів +13 – +15;
  • Івано-Франківськ +14 – +16;
  • Тернопіль +13 – +15;
  • Чернівці +14 – +16;
  • Хмельницький +13 – +15;
  • Луцьк +12 – +14;
  • Рівне +12 – +14;
  • Житомир +11 – +13;
  • Вінниця +12 – +14;
  • Одеса +9 – +11;
  • Миколаїв +12 – +14;
  • Херсон +11 – +13;
  • Сімферополь +11 – +13;
  • Кропивницький +11 – +13;
  • Черкаси +11 – +13;
  • Чернігів +9 – +11;
  • Суми +8 – +10;
  • Полтава +9 – +11;
  • Дніпро +9 – +11;
  • Запоріжжя +10 – +12;
  • Донецьк +5 – +7;
  • Луганськ +5 – +7;
  • Харків +6 – +8.

Погода на 5 березня 2025 року
Погода на 5 березня 2025 року / Інфографіка Укргідрометцентру