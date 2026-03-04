В некоторых областях до +14: прогноз погоды на 5 марта

В четверг, 5 марта, в Украине будет тепло, местами даже очень. Например, на Закарпатье и Юге.

В то же время ночью почти по всей стране будет около нуля. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Какой прогноз погоды на 5 марта?

Синоптики объяснили, что погоду будет предопределять поле повышенного давления, поэтому осадков не ждем. Только на востоке, днем и на северо-востоке прогнозируем небольшой снег и дождь.

Обратите внимание, что ночью в северных, Полтавской и Харьковской областях на дорогах местами гололедица. К нам будет распространяться прохладный воздух с северо-запада со скоростью 7 – 12 метров в секунду, поэтому ночью рассчитываем на слабый минус, днем на +4...+9, на Закарпатье и юге страны до +14, прохладнее всего на северо-востоке страны - там +1...+6,

– сказано в заметке.

Какой будет погода в Киеве и области?

Здесь облачно с прояснениями, без осадков. По области ночью на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 7 – 12 метров на секунду.

Температура по области ночью от +1 до -4, днем +4...+9. В Киеве ночью -1...-3, днем +4...+6 градусов.

Есть предупреждение о снеголавинной опасности

4 – 5 марта в связи с оттепелью на высокогорье западной и центральной части Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность – 3 уровень.

Погода в областных центрах

Киев +4...+6

Ужгород +11...+13

Львов +8...+10

Ивано-Франковск +8...+10

Тернополь +7...+9

Черновцы +8...+10

Хмельницкий +7...+9

Луцк +7...+9

Ровно +7...+9

Житомир +7...+9

Винница +6...+8

Одесса +10...+12

Николаев +10...+12

Херсон +8...+10

Симферополь +9...+11

Кропивницкий +7...+9

Черкассы +6...+8

Чернигов +4...+6

Сумы +3...+5

Полтава +3...+5

Днепр +7...+9

Запорожье +7....+9

Донецк +5...+7

Луганск +3...+5

Харьков +3...+5



Прогноз погоды в Украине на 5 марта / Укргидрометцентр

