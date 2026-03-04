В некоторых областях до +14: прогноз погоды на 5 марта
В четверг, 5 марта, в Украине будет тепло, местами даже очень. Например, на Закарпатье и Юге.
В то же время ночью почти по всей стране будет около нуля. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Какой прогноз погоды на 5 марта?
Синоптики объяснили, что погоду будет предопределять поле повышенного давления, поэтому осадков не ждем. Только на востоке, днем и на северо-востоке прогнозируем небольшой снег и дождь.
Обратите внимание, что ночью в северных, Полтавской и Харьковской областях на дорогах местами гололедица. К нам будет распространяться прохладный воздух с северо-запада со скоростью 7 – 12 метров в секунду, поэтому ночью рассчитываем на слабый минус, днем на +4...+9, на Закарпатье и юге страны до +14, прохладнее всего на северо-востоке страны - там +1...+6,
– сказано в заметке.
Какой будет погода в Киеве и области?
Здесь облачно с прояснениями, без осадков. По области ночью на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 7 – 12 метров на секунду.
Температура по области ночью от +1 до -4, днем +4...+9. В Киеве ночью -1...-3, днем +4...+6 градусов.
Есть предупреждение о снеголавинной опасности
4 – 5 марта в связи с оттепелью на высокогорье западной и центральной части Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность – 3 уровень.
Погода в областных центрах
- Киев +4...+6
- Ужгород +11...+13
- Львов +8...+10
- Ивано-Франковск +8...+10
- Тернополь +7...+9
- Черновцы +8...+10
- Хмельницкий +7...+9
- Луцк +7...+9
- Ровно +7...+9
- Житомир +7...+9
- Винница +6...+8
- Одесса +10...+12
- Николаев +10...+12
- Херсон +8...+10
- Симферополь +9...+11
- Кропивницкий +7...+9
- Черкассы +6...+8
- Чернигов +4...+6
- Сумы +3...+5
- Полтава +3...+5
- Днепр +7...+9
- Запорожье +7....+9
- Донецк +5...+7
- Луганск +3...+5
- Харьков +3...+5
Прогноз погоды в Украине на 5 марта / Укргидрометцентр
