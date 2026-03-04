В то же время ночью почти по всей стране будет около нуля. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Какой прогноз погоды на 5 марта?

Синоптики объяснили, что погоду будет предопределять поле повышенного давления, поэтому осадков не ждем. Только на востоке, днем и на северо-востоке прогнозируем небольшой снег и дождь.

Обратите внимание, что ночью в северных, Полтавской и Харьковской областях на дорогах местами гололедица. К нам будет распространяться прохладный воздух с северо-запада со скоростью 7 – 12 метров в секунду, поэтому ночью рассчитываем на слабый минус, днем на +4...+9, на Закарпатье и юге страны до +14, прохладнее всего на северо-востоке страны - там +1...+6,
– сказано в заметке.

Какой будет погода в Киеве и области?

Здесь облачно с прояснениями, без осадков. По области ночью на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 7 – 12 метров на секунду.

Температура по области ночью от +1 до -4, днем +4...+9. В Киеве ночью -1...-3, днем +4...+6 градусов.

Есть предупреждение о снеголавинной опасности

4 – 5 марта в связи с оттепелью на высокогорье западной и центральной части Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность – 3 уровень.

Погода в областных центрах

  • Киев +4...+6
  • Ужгород +11...+13
  • Львов +8...+10
  • Ивано-Франковск +8...+10
  • Тернополь +7...+9
  • Черновцы +8...+10
  • Хмельницкий +7...+9
  • Луцк +7...+9
  • Ровно +7...+9
  • Житомир +7...+9
  • Винница +6...+8
  • Одесса +10...+12
  • Николаев +10...+12
  • Херсон +8...+10
  • Симферополь +9...+11
  • Кропивницкий +7...+9
  • Черкассы +6...+8
  • Чернигов +4...+6
  • Сумы +3...+5
  • Полтава +3...+5
  • Днепр +7...+9
  • Запорожье +7....+9
  • Донецк +5...+7
  • Луганск +3...+5
  • Харьков +3...+5

погода 5.03.3036 - карта Укргидрометцентра
Прогноз погоды в Украине на 5 марта / Укргидрометцентр

