Водночас уночі майже по всій країні буде близько нуля. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Який прогноз погоди на 5 березня?
Синоптики пояснили, що погоду буде зумовлювати поле підвищеного тиску, тому опадів не чекаємо. Лише на сході, вдень і на північному сході прогнозуємо невеликий сніг та дощ.
Зверніть увагу, що вночі у північних, Полтавській та Харківській областях на дорогах місцями ожеледиця. До нас поширюватиметься прохолодне повітря з північного заходу зі швидкістю 7 – 12 метрів на секунду, тому вночі розраховуємо на слабкий мінус, вдень на +4...+9, на Закарпатті та півдні країни до +14, найпрохолодніше на північному сході країни - там +1...+6,
– сказано в дописі.
Якою буде погода в Києві та області?
Тут хмарно з проясненнями, без опадів. По області вночі на дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду.
Температура по області вночі від +1 до -4, вдень +4...+9. У Києві вночі -1...-3, вдень +4...+6 градусів.
Є попередження про сніголавинну небезпеку
4 – 5 березня у зв'язку з відлигою на високогір'ї західної та центральної частини Закарпатської області очікується значна сніголавинна небезпека – 3 рівень.
Погода в обласних центрах
- Київ +4...+6
- Ужгород +11...+13
- Львів +8...+10
- Івано-Франківськ +8...+10
- Тернопіль +7...+9
- Чернівці +8...+10
- Хмельницький +7...+9
- Луцьк +7...+9
- Рівне +7...+9
- Житомир +7...+9
- Вінниця +6...+8
- Одеса +10...+12
- Миколаїв +10...+12
- Херсон +8...+10
- Сімферополь +9...+11
- Кропивницький +7...+9
- Черкаси +6...+8
- Чернігів +4...+6
- Суми +3...+5
- Полтава +3...+5
- Дніпро +7...+9
- Запоріжжя +7...+9
- Донецьк +5...+7
- Луганськ +3...+5
- Харків +3...+5
Прогноз погоди в Україні на 5 березня / Укргідрометцентр
