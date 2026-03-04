Водночас уночі майже по всій країні буде близько нуля. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Який прогноз погоди на 5 березня?

Синоптики пояснили, що погоду буде зумовлювати поле підвищеного тиску, тому опадів не чекаємо. Лише на сході, вдень і на північному сході прогнозуємо невеликий сніг та дощ.

Зверніть увагу, що вночі у північних, Полтавській та Харківській областях на дорогах місцями ожеледиця. До нас поширюватиметься прохолодне повітря з північного заходу зі швидкістю 7 – 12 метрів на секунду, тому вночі розраховуємо на слабкий мінус, вдень на +4...+9, на Закарпатті та півдні країни до +14, найпрохолодніше на північному сході країни - там +1...+6,
– сказано в дописі.

Якою буде погода в Києві та області?

Тут хмарно з проясненнями, без опадів. По області вночі на дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду.

Температура по області вночі від +1 до -4, вдень +4...+9. У Києві вночі -1...-3, вдень +4...+6 градусів.

Є попередження про сніголавинну небезпеку

4 – 5 березня у зв'язку з відлигою на високогір'ї західної та центральної частини Закарпатської області очікується значна сніголавинна небезпека – 3 рівень.

Погода в обласних центрах

  • Київ +4...+6
  • Ужгород +11...+13
  • Львів +8...+10
  • Івано-Франківськ +8...+10
  • Тернопіль +7...+9
  • Чернівці +8...+10
  • Хмельницький +7...+9
  • Луцьк +7...+9
  • Рівне +7...+9
  • Житомир +7...+9
  • Вінниця +6...+8
  • Одеса +10...+12
  • Миколаїв +10...+12
  • Херсон +8...+10
  • Сімферополь +9...+11
  • Кропивницький +7...+9
  • Черкаси +6...+8
  • Чернігів +4...+6
  • Суми +3...+5
  • Полтава +3...+5
  • Дніпро +7...+9
  • Запоріжжя +7...+9
  • Донецьк +5...+7
  • Луганськ +3...+5
  • Харків +3...+5

погода 5.03.3036 - карта Укргідрометцентру
Прогноз погоди в Україні на 5 березня / Укргідрометцентр

