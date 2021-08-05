Прогноз погоды на 6 августа: в Украине снова грозы, но будет жара до +35

Погода в Украине в пятницу, 6 августа, будет переменчивой. Большинство областей накроют грозы и ливни, а на Востоке и в оккупированном Крыму будет царить жара.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха в Украине будет держаться на отметках от +21 до +35 градусов в зависимости от региона.

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От дождей до адской жары

Западную Украину ожидает незначительное похолодание, температура днем будет колебаться от +21 до +25 градусов. Несколько теплее будет на Севере – +24...+28 градусов, и в центре – +26...+32 градусов. Однако во всех этих регионах жителям весь день будут досаждать грозы.

Также грозы возможны в Николаевской и Одесской областях. На Востоке и в оккупированном Крыму – без осадков и с бешеной жарой, температура днем составит +30...+35 градусов.

В Киеве ожидают похолодание, грозы и местами шквальный ветер. Температура днем будет колебаться в пределах +24...+26 градусов.

В Украину придет циклон

Синоптик Наталья Диденко в своем фейсбуке объяснила, что такую мокрую погоду обусловит циклон, который накроет часть Украины.

Циклон 6 августа обусловит сложную погоду на Западе, Севере и в центральных областях Украины. Дожди, грозы, ливни, шквалы, град. Более сильное проявление метеоявлений – локально,

– рассказала Диденко.

Прогноз погоды в городах Украины на 6 августа

Ужгород – +21...+23

Львов – +21...+23

Ивано-Франковск – +22...+24

Тернополь – +23...+25

Черновцы – +24...+26

Хмельницкий – +26...+28

Луцк – +22...+24

Ровно – +22...+24

Житомир – +26...+28

Винница – +26...+28

Одесса – +27...+29

Николаев – +31...+33

Херсон – +32...+34

Симферополь – +32..+34

Кропивницкий – +29...+31

Черкассы – +26...+28

Чернигов – +26...+28

Сумы – +31...+33

Полтава – +30...+32

Днепр – +32...+34

Запорожье – +32...+34

Донецк – +32...+34

Луганск – +33...+35

Харьков – +32...+34

Киев – +24...+26



Погода в Украине на 6 августа / Фото Укргидрометцентра