Прогноз погоды на 6 августа: в Украине снова грозы, но будет жара до +35
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в пятницу, 6 августа, будет переменчивой. Большинство областей накроют грозы и ливни, а на Востоке и в оккупированном Крыму будет царить жара.
По прогнозам синоптиков, температура воздуха в Украине будет держаться на отметках от +21 до +35 градусов в зависимости от региона.
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От дождей до адской жары
Западную Украину ожидает незначительное похолодание, температура днем будет колебаться от +21 до +25 градусов. Несколько теплее будет на Севере – +24...+28 градусов, и в центре – +26...+32 градусов. Однако во всех этих регионах жителям весь день будут досаждать грозы.
Также грозы возможны в Николаевской и Одесской областях. На Востоке и в оккупированном Крыму – без осадков и с бешеной жарой, температура днем составит +30...+35 градусов.
В Киеве ожидают похолодание, грозы и местами шквальный ветер. Температура днем будет колебаться в пределах +24...+26 градусов.
В Украину придет циклон
Синоптик Наталья Диденко в своем фейсбуке объяснила, что такую мокрую погоду обусловит циклон, который накроет часть Украины.
Циклон 6 августа обусловит сложную погоду на Западе, Севере и в центральных областях Украины. Дожди, грозы, ливни, шквалы, град. Более сильное проявление метеоявлений – локально,
– рассказала Диденко.
Прогноз погоды в городах Украины на 6 августа
Ужгород – +21...+23
Львов – +21...+23
Ивано-Франковск – +22...+24
Тернополь – +23...+25
Черновцы – +24...+26
Хмельницкий – +26...+28
Луцк – +22...+24
Ровно – +22...+24
Житомир – +26...+28
Винница – +26...+28
Одесса – +27...+29
Николаев – +31...+33
Херсон – +32...+34
Симферополь – +32..+34
Кропивницкий – +29...+31
Черкассы – +26...+28
Чернигов – +26...+28
Сумы – +31...+33
Полтава – +30...+32
Днепр – +32...+34
Запорожье – +32...+34
Донецк – +32...+34
Луганск – +33...+35
Харьков – +32...+34
Киев – +24...+26
Погода в Украине на 6 августа / Фото Укргидрометцентра