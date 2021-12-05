Снег с дождем почти везде, но без мороза: прогноз погоды на 6 декабря.

Погода в Украине в понедельник, 6 декабря, будет холодной. Хотя холод днем не прогнозируют, осадки накроют почти всю страну. На Западе и Севере будет снег, а в Центре прогнозируют дождь.

Заморозки в понедельник возможны только на Волыни, Ровненщине, Ивано-Франковщине и Тернопольщине – 0...+2 градусов. В северных и восточных областях обещают от +1 до +4.

Кстати Господствует зима: в Карпатах лежит снег, а температура опустилась до -9 градусов.

В центральных регионах синоптики прогнозируют +4…+7. Теплее всего – на Юге. В частности, в Одесской, Николаевской и Херсонской областях столбики термометров будут держаться на уровне +9...+11.

Правда, ночи остаются морозными. Самая низкая температура воздуха будет достигать -2.

Порывы ветра будут достигать 5 – 10 метров в секунду.

Снег с дождем

Синоптики предупреждают, что жителям Запада следует ожидать снега в течение дня. На Севере снег будет мокрым, а в Центре и на Востоке – сильный дождь. Сухими останутся только несколько областей:

Запорожская,

Донецкая,

Луганская,

Крым.

Какая погода будет в Киеве

Ночью столицу укроет снег, а днем ​​снег с дождем. Прогнозируют +1...+3 градуса. Мороз до -1 охватит Киев только вечером.

Погода в городах Украины 6 декабря

Ужгород – 0...+2

Львов – +1...+3

Ивано-Франковск – 0...+2

Тернополь – 0...+2

Черновцы – +1...+3

Хмельницкий – +1...+3

Луцк – 0...+2

Ровно – 0...+2

Житомир – +2...+4

Винница – +4...+6

Одесса – +9...+11

Николаев – +9...+11

Херсон – +9...+11

Симферополь – +9...+11

Кропивницкий – +6...+8

Черкассы – +5...+7

Чернигов – +1...+3

Сумы – +1...+3

Полтава – +4...+6

Днепр – +6...+8

Запорожье – +6...+8

Донецк – +2...+4

Луганск – +1...+3

Харьков – +2...+4

Киев – +1...+3



Погода 6 декабря/ Фото Укргидрометцентра