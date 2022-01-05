В Украину возвращается холод: прогноз погоды на 6 января
Источник:фейсбук Натальи Диденко
Погода в Украине в четверг, 6 января, будет холодной. Температура воздуха будет колебаться от -1 до +4 градусов. В то же время на Юге страны, в Днепре и Донецкой области прогнозируют тепло.
Накануне Сочельника в Украину понемногу начнет заходить холодный воздух. Впрочем, холодно будет не во всех регионах. На Юге, в Днепре и Донецкой области столбики термометров поднимутся до +5...+12 градусов.
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Карпаты 6 января накроет мокрый снег с дождем. Такая же погода будет и в регионах вокруг Карпат. А днем подобную ситуацию обещают и в центральных регионах Украины.
Остальная территория Украины в Сочельник будет без существенных осадков. Но синоптики прогнозируют порывистый ветер западного направления.
Прогноз для жителей Киева
В столице 6 января температура воздуха немного снизится.
В частности ночью ожидается около нуля, днем +1...+3 градуса. Серьезные осадки маловероятны.
Погода в городах Украины 6 января
Ужгород – +5...+7
Львов – +2...+4
Ивано-Франковск – +4...+6
Тернополь – +2...+4
Черновцы – +2...+4
Хмельницкий – +2...+4
Луцк – +2...+4
Ровно – +2...+4
Житомир – +2...+4
Винница – +2...+4
Одесса – +9...+11
Николаев – +8...+10
Херсон – +9...+11
Симферополь – +11...+13
Кропивницкий – +4...+6
Черкассы – +3...+5
Чернигов – +2...+4
Сумы – +2...+4
Полтава – +2...+4
Днепр – +6...+8
Запорожье – +8...+10
Донецк – +7...+9
Луганск – +5...+7
Харьков – +3...+5
Киев – +3...+5
Погода 6 января / Фото Укргидрометцентра