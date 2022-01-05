В Украину возвращается холод: прогноз погоды на 6 января

Погода в Украине в четверг, 6 января, будет холодной. Температура воздуха будет колебаться от -1 до +4 градусов. В то же время на Юге страны, в Днепре и Донецкой области прогнозируют тепло.

Накануне Сочельника в Украину понемногу начнет заходить холодный воздух. Впрочем, холодно будет не во всех регионах. На Юге, в Днепре и Донецкой области столбики термометров поднимутся до +5...+12 градусов.

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Карпаты 6 января накроет мокрый снег с дождем. Такая же погода будет и в регионах вокруг Карпат. А днем подобную ситуацию обещают и в центральных регионах Украины.

Остальная территория Украины в Сочельник будет без существенных осадков. Но синоптики прогнозируют порывистый ветер западного направления.

Прогноз для жителей Киева

В столице 6 января температура воздуха немного снизится.

В частности ночью ожидается около нуля, днем +1...+3 градуса. Серьезные осадки маловероятны.

Погода в городах Украины 6 января

Ужгород – +5...+7

Львов – +2...+4

Ивано-Франковск – +4...+6

Тернополь – +2...+4

Черновцы – +2...+4

Хмельницкий – +2...+4

Луцк – +2...+4

Ровно – +2...+4

Житомир – +2...+4

Винница – +2...+4

Одесса – +9...+11

Николаев – +8...+10

Херсон – +9...+11

Симферополь – +11...+13

Кропивницкий – +4...+6

Черкассы – +3...+5

Чернигов – +2...+4

Сумы – +2...+4

Полтава – +2...+4

Днепр – +6...+8

Запорожье – +8...+10

Донецк – +7...+9

Луганск – +5...+7

Харьков – +3...+5

Киев – +3...+5



Погода 6 января / Фото Укргидрометцентра