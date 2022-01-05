Напередодні Святвечора в Україну потрохи почне заходити холодне повітря. Втім, холодно буде не у всіх регіонах. На Півдні, у Дніпрі та на Донеччині стовпчики термометрів піднімуться до +5...+12 градусів.
До теми Якою буде погода на Святвечір та Різдво: прогноз від синоптиків
Карпати 6 січня накриє мокрий сніг з дощем. Така ж погода буде й у регіонах навколо Карпат. А вдень подібну ситуацію обіцяють і в центральних регіонах України.
Решта території України на Святвечір буде без істотних опадів. Але синоптики прогнозують поривчастий вітер західного напрямку.
Прогноз для мешканців Києва
У столиці 6 січня температура повітря трохи знизиться.
Зокрема вночі очікується близько нуля, вдень +1...+3 градуси. Серйозні опади малоймовірні.
Погода в містах України 6 січня
Ужгород – +5...+7
Львів – +2...+4
Івано-Франківськ – +4...+6
Тернопіль – +2...+4
Чернівці – +2...+4
Хмельницький – +2...+4
Луцьк – +2...+4
Рівне – +2...+4
Житомир – +2...+4
Вінниця – +2...+4
Одеса – +9...+11
Миколаїв – +8...+10
Херсон – +9...+11
Сімферополь – +11...+13
Кропивницький – +4...+6
Черкаси – +3...+5
Чернігів – +2...+4
Суми – +2...+4
Полтава – +2...+4
Дніпро – +6...+8
Запоріжжя – +8...+10
Донецьк – +7...+9
Луганськ – +5...+7
Харків – +3...+5
Київ – +3...+5
Погода 6 січня / Фото Укргідрометцентру