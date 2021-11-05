Солнце, местами дождь и туман: прогноз погоды на 6 ноября
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в субботу, 6 ноября, будет теплой. На западе страны будет солнечно, однако в центральных и северных областях будет дождливо.
Столбик термометра опустится на несколько градусов, по сравнению с 5 ноября. Более того, в некоторых регионах прогнозируют чрезвычайный уровень пожарной опасности.
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Погода в регионах Украины 6 ноября
На Западе страны прогнозируют солнечную и теплую погоду. В среднем температура прогреется до + 9...+12 градусов. Кроме того, достаточно тепло будет ночью – ориентировочно +3...5 градусов. На Юге страны будет также солнечно и значительно теплее – до +14...+19 градусов. Теплую осеннюю погоду прогнозируют на Востоке – до +13...+15 градусов. В центральном и северном регионе прогнозируют дождь и +10...+16 градусов.
Украину чуть завтра (речь идет о 6 ноября – 24 канале) затронет атмосферный фронт северного циклона, но дожди пройдут преимущественно ночью, только в западных и северных областях. Ну, еще и немного задержатся днем на северо-востоке,
– рассказала синоптик Наталья Диденко.
В Киеве 6 ноября будет + 10...+12 градусов. Наталья Диденко посоветовала одеваться теплее, чем 5 ноября. Более того, в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой областях прогнозируют туманы.
Кроме того, 5 – 7 ноября в Винницкой и большинстве районов Хмельницкой, Ровенской, Волынской, Тернопольской и Донецкой областей будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Погода в городах Украины 6 ноября
Ужгород – +10...+12
Львов – + 8...+10
Ивано-Франковск – +9...+11
Тернополь – + 8...+10
Черновцы – +10...+12
Хмельницкий – + 8...+10
Луцк – + 8...+10
Ровно – + 8...+10
Житомир – + 9...+11
Винница – + 11...+13
Одесса – + 14...+16
Николаев – +14...+16
Херсон – + 15...+17
Симферополь – +17...+19
Кропивницкий – +11...+13
Черкассы – +10...+12
Чернигов – +10...+12
Сумы – +10...+12
Полтава – +10...+12
Днепр – + 12...+14
Запорожье – +14...+16
Донецк – + 13...+15
Луганск – + 13...+15
Харьков – +14...+16
Киев – +10...+12