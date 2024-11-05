Впрочем, днем будет несколько теплее, по сравнению с 5 ноября. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Интересно После легких морозов в Украину снова вернется потепление: когда именно
Прогноз погоды на 6 ноября
Синоптики предупредили, что в среду, 6 ноября, будет наблюдаться переменная облачность. На большинстве территорий Украины будет без осадков, однако на Востоке, а ночью и на северо-востоке, возможны небольшой мокрый снег и дождь.
Ночью температура воздуха опустится до -3 градусов. Днем 6 ноября столбики термометров покажут от +5 до +10 градусов. Теплее будет на Юге, где может пригреть до +12. Прохладнее будет на Востоке, где температура не поднимется выше +6 градусов.
Ветер синоптики прогнозируют западный и северо-западный, 5 – 10 метров в секунду.
Обратите внимание! В среду, 6 ноября, в Ивано-Франковской, Одесской и Днепропетровской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Температура в городах Украины
- Киев +7...+9;
- Ужгород +9...+11;
- Львов +8...+10;
- Ивано-Франковск +8...+10;
- Тернополь +8...+10;
- Черновцы +8...+10;
- Хмельницкий +8...+10;
- Луцк +7...+9;
- Ровно +7...+9;
- Житомир +7...+9;
- Винница +8...+10;
- Одесса +10...+12;
- Николаев +9...+11;
- Херсон +9...+11;
- Симферополь +10...+12;
- Кропивницкий +7...+9;
- Черкассы +7...+9;
- Чернигов +6...+8;
- Сумы +6...+8;
- Полтава +6...+8;
- Днепр +7...+9;
- Запорожье +7...+9;
- Донецк +5...+7;
- Луганск +4...+6;
- Харьков +3...+5.
Прогноз погоды на 6 ноября / Карта Укргидрометцентра