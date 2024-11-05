Втім, вдень буде дещо тепліше, порівняно з 5 листопада. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Прогноз погоди на 6 листопада
Синоптики попередили, що у середу, 6 листопада, спостерігатиметься мінлива хмарність. На більшості територій України буде без опадів, проте на Сході, а вночі й на північному сході, можливі невеликий мокрий сніг та дощ.
Уночі температура повітря опуститься до -3 градусів. Вдень 6 листопада стовпчики термометрів покажуть від +5 до +10 градусів. Тепліше буде на Півдні, де може пригріти до +12. Прохолодніше буде на Сході, де температура не підніметься вище +6 градусів.
Вітер синоптики прогнозують західний та північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду.
Зверніть увагу! У середу, 6 листопада, в Івано-Франківській, Одеській та Дніпропетровській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Температура у містах України
- Київ +7...+9;
- Ужгород +9...+11;
- Львів +8...+10;
- Івано-Франківськ +8...+10;
- Тернопіль +8...+10;
- Чернівці +8...+10;
- Хмельницький +8...+10;
- Луцьк +7...+9;
- Рівне +7...+9;
- Житомир +7...+9;
- Вінниця +8...+10;
- Одеса +10...+12;
- Миколаїв +9...+11;
- Херсон +9...+11;
- Сімферополь +10...+12;
- Кропивницький +7...+9;
- Черкаси +7...+9;
- Чернігів +6...+8;
- Суми +6...+8;
- Полтава +6...+8;
- Дніпро +7...+9;
- Запоріжжя +7...+9;
- Донецьк +5...+7;
- Луганськ +4...+6;
- Харків +3...+5.
Прогноз погоди на 6 листопада / Карта Укргідрометцентру