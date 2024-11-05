Втім, вдень буде дещо тепліше, порівняно з 5 листопада. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди на 6 листопада

Синоптики попередили, що у середу, 6 листопада, спостерігатиметься мінлива хмарність. На більшості територій України буде без опадів, проте на Сході, а вночі й на північному сході, можливі невеликий мокрий сніг та дощ.

Уночі температура повітря опуститься до -3 градусів. Вдень 6 листопада стовпчики термометрів покажуть від +5 до +10 градусів. Тепліше буде на Півдні, де може пригріти до +12. Прохолодніше буде на Сході, де температура не підніметься вище +6 градусів.

Вітер синоптики прогнозують західний та північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду.

Зверніть увагу! У середу, 6 листопада, в Івано-Франківській, Одеській та Дніпропетровській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Температура у містах України

Київ +7...+9;

Ужгород +9...+11;

Львів +8...+10;

Івано-Франківськ +8...+10;

Тернопіль +8...+10;

Чернівці +8...+10;

Хмельницький +8...+10;

Луцьк +7...+9;

Рівне +7...+9;

Житомир +7...+9;

Вінниця +8...+10;

Одеса +10...+12;

Миколаїв +9...+11;

Херсон +9...+11;

Сімферополь +10...+12;

Кропивницький +7...+9;

Черкаси +7...+9;

Чернігів +6...+8;

Суми +6...+8;

Полтава +6...+8;

Дніпро +7...+9;

Запоріжжя +7...+9;

Донецьк +5...+7;

Луганськ +4...+6;

Харків +3...+5.



Прогноз погоди на 6 листопада / Карта Укргідрометцентру