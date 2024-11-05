Це станеться уже протягом найближчих кількох днів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на погоду з сайту Укргідрометцентру.

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Коли очікувати потепління в Україні

Ще 5 листопада в Україні пануватиме похолодання. У деяких областях очікують морози у нічний час, а також невеликий мокрий сніг. Однак уже з 7 листопада ситуація почне поступово змінюватися.

Зокрема, у східних областях, де прогнозували до цього похолодання, почне повертатися тепло. Також там не буде жодних опадів і пануватиме суха погода. Загалом по Україні температура збільшиться приблизно на +2 – +5 градусів, а в деяких областях стовпчики термометра можуть піднятися вище, ніж +10 градусів.



В Україну повернеться тепло 7 листопада / Карта Укргідрометцентру

Далі 8 листопада погода залишатиметься плюс-мінус подібною. Зокрема, у південних областях температура може сягати до +12 градусів. Окрім того, за даними метеорологів, швидкість вітру також зменшиться по всій Україні та сягатиме – від 3 до 8 метрів на секунду. Цього дня синоптики також не прогнозують опадів.



Тепло буде і 8 листопада / Карта Укргідрометцентру

Такою ж погода залишатиметься і 9 листопада. Окрім Півдня, тепло буде на Закарпатті, Буковині, у центральних та східних областях.



Тепла погода залишатиметься і 9 листопада / Карта Укргідрометцентру

Де буде найхолодніше цієї зими