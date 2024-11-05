Это произойдет уже в течение ближайших нескольких дней. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на погоду с сайта Укргидрометцентра.

Смотрите также Сильные порывы ветра в Украине: непогода обойдет лишь одну область

Когда ожидать потепления в Украине

Еще 5 ноября в Украине будет царить похолодание. В некоторых областях ожидают морозы в ночное время, а также небольшой мокрый снег. Однако уже с 7 ноября ситуация начнет постепенно меняться.

В частности, в восточных областях, где прогнозировали до этого похолодание, начнет возвращаться тепло. Также там не будет никаких осадков и будет царить сухая погода. В целом по Украине температура увеличится примерно на +2 – +5 градусов, а в некоторых областях столбики термометра могут подняться выше, чем +10 градусов.



В Украину вернется тепло 7 ноября / Карта Укргидрометцентра

Далее 8 ноября погода будет оставаться плюс-минус подобной. В частности, в южных областях температура может достигать до +12 градусов. Кроме того, по данным метеорологов, скорость ветра также уменьшится по всей Украине и будет достигать – от 3 до 8 метров в секунду. В этот день синоптики также не прогнозируют осадков.



Тепло будет и 8 ноября / Карта Укргидрометцентра

Такой же погода будет оставаться и 9 ноября. Кроме Юга, тепло будет на Закарпатье, Буковине, в центральных и восточных областях.



Теплая погода будет оставаться и 9 ноября / Карта Укргидрометцентра

Где будет холоднее всего этой зимой