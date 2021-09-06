В Украине – солнечно и ни капли дождя: прогноз погоды на 6 сентября

Погода в Украине в понедельник, 6 сентября, будет солнечной и достаточно теплой. Синоптики обещают, что осадков не будет ни в одной украинской области.

Теплее всего, прогнозируют метеорологи, будет в Крыму, Херсонской и Закарпатской областях. Столбики термометров поднимутся до +19...+21 градусов тепла.

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Теплее всего будет на юге

Лишь чуточку прохладнее на Юге – в Одесской, Николаевской и Запорожской областях. Здесь воздух прогреется до +18...+20.

Меньше всего повезет на тепло жителям и гостям Киевской области и Киева. Им 6 сентября придется одеться потеплее, так как на термометрах будут показатели – +13...15 градусов.

Между тем, в Одесской, Херсонской и Николаевской области – чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Бабье лето – уже в Украине! Все его признаки – антициклон, ночное выхолаживание, дневное солнышко, летающая паутинка (кто не видел, зайдите в лес или даже ближайшую рощицу), тихий ветер или и штиль – все это уже пришло,

– порадовала прогнозом синоптик Наталья Диденко.

Диденко отметила, что ближайшей ночью в большинстве областей Украины ожидается +1...+6 градусов, преимущественно на почве заморозки. Защищены от этого пока южные регионы и Закарпатье.

Погода в городах Украины 6 сентября

Ужгород – +19...+21

Львов – +16...+18

Ивано-Франковск – +15...+17

Тернополь – +15...+17

Черновцы – +16...+18

Хмельницкий – +15...+17

Луцк – +15...+17

Ровно – +15...+17

Житомир – +15...+17

Винница – +16...+18

Одесса – +18...+20

Николаев – +18...+20

Херсон – +19...+21

Симферополь – +19...+21

Кропивницкий – +15...+17

Черкассы – +15...+17

Чернигов – +15...+17

Сумы – +15...+17

Полтава – +15...+17

Днепр – +16...+18

Запорожье – +18...+20

Донецк – +16...+18

Луганск – +16...+18

Харьков – +15...+17

Киев – +13...+15

Прогноз погоды на 6 сентября / Изображение Укргидрометцентра

Текст публикации Натальи Диденко:

Бабье лето – уже в Украине!

Все его признаки – антициклон, ночное выхолаживание, дневное солнышко, летающая паутинка (кто не видел, зайдите в лес или даже ближайшую рощицу), тихий ветер или и штиль – все это уже пришло.

Поэтому в ближайшее время даже наибольшие лентяи могут растянуть необходимую работу и все успеть).

Завтра, 6-го сентября, в Украине повсюду будет преобладать сухая погода – антициклон (карта 1).

Температура воздуха.

Хотелось бы повыше, но осень взялась за исполнение своих обязанностей крепко.

Уже прошлой ночью градусы, как котята к маме-кошке, ютились к нулю.

Ближайшей ночью в большинстве областей Украины ожидается +1...+6 градусов, преимущественно на почве заморозки 0...-3 градуса (карта 2 ночной температуры воздуха на высоте 1,5 км).

Традиционно более защищенные от холода регионы – Закарпатье и юг Украины – избегут заморозков.

В течение дня температура воздуха поднимется до +13...+18 градусов, в южной части и на Закарпатье +18...+23 градуса.

В Киеве понедельник 6-го сентября предполагается сухим.

Ночь обещает холодную погоду, +3...+ 6 градусов, на окраинах при прояснениях будут возникать заморозки на почве.

Если прикроет временными облаками, заморозки маловероятны.

Днем в Киеве потеплеет пока до + 13...+15 градусов.

В дальнейшем в Киеве и в большинстве областей Украины 'бабье' солнце будет крутить градусный регулятор сильнее, потеплеет.

Однако ночью будет холодновато, особенно это будут чувствовать те, у кого нет индивидуального отопления, только централизованное.

Встречаем солнечный антициклон, подставляем нос теплым лучам, держим ближе к себе пушистых котов, отбиваемся, как можем, от заморозков, радуемся астрам и бархатцам.

Бабье лето пришло!